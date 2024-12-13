Il Creatore Definitivo di Video di Sensibilizzazione sul Phishing per il Tuo Team

Aumenta la consapevolezza sulla sicurezza senza sforzo. Genera video di formazione sul phishing coinvolgenti utilizzando i nostri avatar AI realistici per un'educazione dei dipendenti efficace.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 60 secondi per la formazione sulla sicurezza che evidenzi i cinque indicatori chiave di un'email sospetta. La presentazione visiva dovrebbe essere nitida e istruttiva, con sovrapposizioni di testo sullo schermo per rafforzare ogni punto, generato direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, rivolto ai dipendenti nei dipartimenti ad alto rischio come Finanza e HR.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning di 30 secondi che sottolinei l'importanza di segnalare attività sospette e le conseguenze immediate di cadere in un attacco di phishing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere urgente ma motivante, utilizzando modelli e scene dinamiche per trasmettere rapidamente le informazioni con una voce narrante chiara e diretta rivolta alla base generale dei dipendenti per rapidi aggiornamenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un contenuto video personalizzato di 50 secondi che vada oltre le email, offrendo consigli pratici per identificare tentativi di phishing su varie piattaforme digitali e sottolineando l'autenticazione a più fattori. L'estetica dovrebbe essere moderna e pulita, con sottotitoli/caption prominenti per l'accessibilità, e una voce narrante precisa e autorevole, rivolta ai dipendenti esperti di tecnologia e a coloro responsabili della gestione del rischio umano.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Sensibilizzazione sul Phishing

Crea rapidamente ed efficacemente video di sensibilizzazione sul phishing per migliorare la conoscenza della sicurezza del tuo team e gestire il rischio umano con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Usa un Modello
Inizia scrivendo il tuo contenuto educativo, oppure accelera il tuo flusso di lavoro selezionando dai nostri "modelli" professionali progettati per la consapevolezza sulla sicurezza. Sfrutta la "conversione da testo a video" per dare vita al tuo copione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per fungere da presentatore sullo schermo. Arricchisci il tuo messaggio con media di stock rilevanti e risorse visive dalla nostra ampia libreria.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Branding e Accessibilità
Assicura la coerenza del marchio applicando i "controlli di branding" della tua azienda, inclusi loghi e colori. Aggiungi "sottotitoli/caption" per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento di tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video di Formazione
Una volta completato il tuo video, "esportalo" facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Integra senza problemi i tuoi nuovi "video di sensibilizzazione sul phishing" nel tuo programma di consapevolezza sulla sicurezza dei dipendenti o LMS per una formazione efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi di Sicurezza

Trasforma scenari di simulazione di phishing complessi e protocolli di sicurezza in lezioni video di microlearning facili da comprendere per una gestione del rischio umano migliorata.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra formazione sulla consapevolezza del phishing?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di sensibilizzazione sul phishing coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e la conversione da testo a video, rendendo i programmi di consapevolezza sulla sicurezza dei dipendenti più coinvolgenti ed efficaci.

È facile produrre video personalizzati di sensibilizzazione sul phishing con HeyGen?

Sì, il creatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione di contenuti video personalizzati. Puoi sfruttare i nostri modelli diversificati e i portavoce AI per generare rapidamente video di sensibilizzazione sul phishing su misura senza competenze avanzate di editing video.

Qual è il ruolo di HeyGen in un programma completo di formazione sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen fornisce uno strumento potente per la gestione del rischio umano consentendo la rapida creazione di moduli di microlearning coinvolgenti e video di sensibilizzazione sul phishing. Questo rafforza il tuo programma complessivo di consapevolezza sulla sicurezza dei dipendenti, aiutando a ridurre le vulnerabilità all'interno della tua organizzazione.

HeyGen può supportare la creazione di scenari realistici per la simulazione di phishing?

Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen e le avanzate capacità di testo-a-video ti permettono di generare scenari di simulazione di phishing altamente realistici. Questo consente una formazione efficace dei dipendenti e rafforza la capacità del tuo team di identificare e segnalare potenziali minacce.

