Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di raccolta fondi per organizzazioni non profit di 60 secondi che illustri con forza la missione e l'impatto della tua organizzazione attraverso storie avvincenti di beneficiari. Lo stile visivo dovrebbe essere simile a un documentario con testimonianze sentite e musica di sottofondo ispiratrice, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per produrre in modo efficiente narrazioni di alta qualità per comitati di sovvenzione e membri della comunità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi di panoramica filantropica mirato ad attrarre nuovi partner aziendali e finanziatori istituzionali. Questo video breve deve trasmettere la visione della tua organizzazione con grafica elegante e moderna e una voce narrante autorevole ma invitante, garantendo un'identità di marca coerente utilizzando i controlli di branding di HeyGen durante tutta la produzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 15 secondi per i social media per ampliare la consapevolezza pubblica e stimolare il coinvolgimento iniziale per la tua causa. Il video dovrebbe avere immagini dinamiche e coinvolgenti con una narrazione vivace e amichevole, rendendo facile per il pubblico generale e i follower sui social media comprendere il tuo messaggio. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per adattare rapidamente il contenuto a varie piattaforme mantenendo l'attrattiva visiva.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Panoramica Filantropica

Produci rapidamente video di panoramica coinvolgenti per i tuoi percorsi filantropici, garantendo narrazioni autentiche e un maggiore coinvolgimento dei donatori con la facilità dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video dal Copione
Inizia incollando il tuo copione dettagliato di panoramica nella piattaforma. La nostra funzione di testo in video dal copione genera intelligentemente un video iniziale, mappando il tuo testo su scene dinamiche.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Coinvolgenti
Arricchisci la tua narrazione scegliendo da una vasta libreria di avatar AI. Questi presentatori digitali possono articolare il tuo messaggio con calore e chiarezza, personalizzando la tua panoramica filantropica.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Mantieni la coerenza del marchio senza sforzo. Usa i nostri controlli di branding per integrare il logo della tua organizzazione, palette di colori specifiche e font, rendendo il tuo video di panoramica unicamente riconoscibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Ottimizza il tuo video di panoramica finale per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Distribuisci i tuoi video di raccolta fondi per organizzazioni non profit coinvolgenti per coinvolgere i donatori ed espandere la tua portata.

Casi d'Uso

Ispira Azione con Contenuti Motivazionali

Sviluppa video ispiratori che comunichino chiaramente la tua missione e motivino il pubblico a supportare i percorsi filantropici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di raccolta fondi per organizzazioni non profit e il racconto di storie autentiche?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di raccolta fondi coinvolgenti trasformando i copioni in esperienze di narrazione autentica. Il suo motore creativo, che utilizza avatar AI e modelli personalizzabili, aiuta a dare vita alle storie dei beneficiari, favorendo un coinvolgimento più profondo dei donatori.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video AI per organizzazioni filantropiche?

HeyGen agisce come un potente creatore di video AI, semplificando l'intero processo di produzione video per le panoramiche filantropiche. Gli utenti possono facilmente generare video professionali dai copioni con avatar AI e voci narranti, offrendo una soluzione di generazione video End-to-End efficiente senza necessità di competenze tecniche estese.

Le organizzazioni filantropiche possono mantenere il loro branding nei video generati da HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendo alle organizzazioni filantropiche di integrare i loro loghi, colori specifici e stili visivi in ogni video. Questo assicura che tutti i contenuti, inclusi i video di panoramica filantropica, riflettano costantemente l'identità unica dell'organizzazione attraverso modelli personalizzabili.

Quali tipi di contenuti creativi può produrre HeyGen per il coinvolgimento dei donatori e i social media?

HeyGen può produrre una vasta gamma di contenuti creativi, inclusi video brevi coinvolgenti perfetti per i social media e varie iniziative di coinvolgimento dei donatori. Puoi facilmente creare storie di beneficiari, inviti a eventi o aggiornamenti sull'impatto, sfruttando modelli personalizzabili e il ridimensionamento facile del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.

