Genera video coinvolgenti per la formazione sanitaria e l'educazione dei pazienti senza sforzo utilizzando avatar AI intelligenti.

Crea un video introduttivo di 1 minuto per i nuovi tecnici di farmacia e farmacisti, presentando le politiche aziendali essenziali e le introduzioni del team in uno stile accogliente e professionale. Questo video di onboarding per i dipendenti dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per fornire un volto amichevole e coerente per il contenuto iniziale di formazione in farmacia, completo di audio chiaro e visuali semplici e pulite.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento cruciale di 90 secondi per tutto il personale di farmacia esistente riguardo a una nuova normativa conforme a HIPAA. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole ma facilmente comprensibile, utilizzando testo sullo schermo per evidenziare i cambiamenti chiave e sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una generazione di contenuti efficiente, garantendo una formazione sanitaria efficace.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video educativo conciso di 45 secondi per spiegare gli effetti collaterali comuni dei farmaci ai pazienti e ai caregiver. Questo video richiede un tono rassicurante e amichevole con visuali semplici ed empatiche, magari mostrando diagrammi animati, e dovrebbe sfruttare la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e chiara, evitando qualsiasi gergo complesso.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo video completo di 2 minuti per i responsabili di farmacia e il personale clinico, dettagliando un nuovo protocollo di modelli farmaceutici per sostanze controllate come parte della creazione di corsi online. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e basato sui dati, incorporando transizioni eleganti e utilizzando i Modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione di alta qualità che aderisca a linee guida rigorose.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Farmacie

Crea video di formazione per farmacie e di educazione dei pazienti coinvolgenti, conformi ed efficienti in pochi minuti, sfruttando l'AI per semplificare la tua produzione.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nella piattaforma. Il nostro generatore utilizza quindi il tuo script per alimentare la trasformazione da testo a video.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, garantendo una consegna professionale e coerente per tutti i tuoi moduli di formazione sanitaria.
Step 3
Migliora con Accessibilità e Branding
Integra funzionalità essenziali come sottotitoli/caption generati automaticamente ed elementi di branding personalizzati per soddisfare gli standard di accessibilità e rafforzare l'identità della tua organizzazione.
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Finalizza il tuo video di formazione per farmacie ed esportalo, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo LMS o altri canali di distribuzione per un onboarding efficace dei dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti

Aumenta l'efficacia dell'onboarding dei dipendenti e dell'educazione continua con video di formazione dinamici e potenziati dall'AI che catturano l'attenzione.

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen la conformità per i video di formazione sanitaria sensibili?

HeyGen è progettato con misure di sicurezza robuste per essere conforme a HIPAA, proteggendo i dati sensibili utilizzati nei video di formazione sanitaria. La nostra piattaforma sicura di generazione video AI aiuta a creare contenuti conformi con tranquillità.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare contenuti sanitari coinvolgenti?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e Voiceover potenziati dall'AI per trasformare il testo in video da script, consentendo la creazione di contenuti sanitari dinamici. Gli utenti possono persino creare un personaggio personalizzabile ed esportare video in una straordinaria risoluzione 4K per un output professionale.

HeyGen può essere utilizzato efficacemente sia per l'educazione dei pazienti che per i video di onboarding dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma di creazione video versatile ideale sia per l'educazione dei pazienti che per le esigenze di video di onboarding dei dipendenti nel settore sanitario. La sua facilità d'uso e la gamma di modelli farmaceutici semplificano la creazione di contenuti di formazione sanitaria diversificati.

HeyGen fornisce funzionalità per contenuti video accessibili e integrazione con sistemi di gestione dell'apprendimento?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli/caption, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori. La nostra piattaforma di creazione video supporta l'integrazione facile in vari LMS per una creazione e distribuzione di corsi online senza soluzione di continuità.

