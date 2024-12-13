Il tuo Generatore di Video di Formazione Farmaceutica per un Apprendimento Senza Soluzione di Continuità

Genera video di formazione conformi a HIPAA per l'onboarding dei dipendenti utilizzando avatar AI per una formazione sanitaria scalabile.

Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi per i nuovi rappresentanti di vendita farmaceutici, sottolineando l'importanza delle pratiche di vendita etiche. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e autorevole, con un avatar AI amichevole che presenta le normative chiave con voiceover chiari e potenziati dall'AI. Il video delineerà chiaramente le linee guida cruciali in un formato coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video educativo per i pazienti di 45 secondi che spieghi i benefici e l'uso corretto di un nuovo farmaco per pazienti e caregiver. Il tono dovrebbe essere empatico e rassicurante, utilizzando un'estetica visivamente calda con semplici video animati per illustrare i concetti e una narrazione calma e informativa. Questo permette di comprendere facilmente informazioni complesse attraverso un approccio chiaro da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 90 secondi per un'iniziativa interna di L&D per i team di R&D e marketing, dettagliando l'ultimo aggiornamento del prodotto e le sue innovazioni scientifiche. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e informativo, sfruttando modelli farmaceutici per presentare i dati in modo efficace, accompagnati da voiceover coinvolgenti e sottotitoli/caption precisi per garantire l'accessibilità. Questo supporta la formazione sanitaria scalabile fornendo conoscenze coerenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di onboarding di 30 secondi per i nuovi farmacisti assunti, introducendoli ai valori fondamentali dell'azienda e ai primi passi operativi. Il video dovrebbe essere accogliente ed efficiente, con un personaggio personalizzabile che li guida attraverso le informazioni, accompagnato da un voiceover conciso. Questo assicura un'introduzione rapida e chiara al loro ruolo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Farmaceutica

Crea rapidamente ed efficacemente video di formazione farmaceutica coinvolgenti e conformi utilizzando la tecnologia AI, semplificando le iniziative di L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Genera il contenuto del tuo video digitando o incollando il tuo script. La funzione da testo a video trasforma il tuo materiale scritto in una narrazione video dinamica senza sforzo, fornendo il nucleo per video di formazione farmaceutica efficaci.
2
Step 2
Scegli e Personalizza gli Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo. Personalizza il loro aspetto e la voce per creare contenuti coinvolgenti e relazionabili per l'onboarding dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Asset del Marchio
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti e applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Questo assicura che i tuoi contenuti siano allineati agli standard conformi a HIPAA.
4
Step 4
Esporta e Condividi per un Impatto Scalabile
Finalizza la tua creazione abilitando sottotitoli/caption per una maggiore accessibilità e comprensione. Esporta il tuo video completato senza problemi per una distribuzione ampia, supportando le tue iniziative di L&D.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Informazioni Mediche Complesse

Trasforma argomenti medici e di conformità complessi in video chiari e facilmente digeribili per un'educazione efficace dei pazienti e l'onboarding dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione farmaceutica?

HeyGen rivoluziona la creazione di video di formazione farmaceutica sfruttando l'avanzata generazione di video AI. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente il testo in video coinvolgenti, rendendo la formazione sanitaria scalabile ed efficiente per varie iniziative di L&D.

HeyGen garantisce la conformità per i contenuti di formazione sanitaria e farmaceutica?

Sì, HeyGen è progettato per essere conforme a HIPAA, fornendo un ambiente sicuro per i tuoi contenuti sensibili di educazione dei pazienti e onboarding dei dipendenti. La nostra piattaforma aiuta a garantire che i tuoi video di formazione sulla conformità soddisfino gli standard del settore.

Posso personalizzare avatar AI e voiceover per le mie iniziative di L&D farmaceutiche?

Assolutamente, HeyGen offre una gamma di avatar AI personalizzabili e voiceover potenziati dall'AI per dare vita alle tue iniziative di L&D farmaceutiche. Puoi adattare personaggi e voci per allinearsi al tuo marchio e alle esigenze specifiche di formazione per contenuti più relazionabili.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la produzione da testo a video per la formazione?

HeyGen semplifica la produzione da testo a video con funzionalità come modelli farmaceutici personalizzabili, sottotitoli/caption automatici e conversione facile da script a video. Questo consente la creazione rapida di video animati professionali per tutte le tue esigenze di formazione.

