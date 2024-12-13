Creatore di Video di Prodotti Farmaceutici: Crea Video Medici Facilmente

Ottimizza la produzione di video farmaceutici con avatar AI per creare video educativi coinvolgenti per i pazienti e video esplicativi per i professionisti sanitari.

Produci un video esplicativo di 60 secondi progettato per i professionisti sanitari, dettagliando il meccanismo d'azione di un nuovo prodotto farmaceutico. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando animazioni mediche e testo sullo schermo per trasmettere chiaramente informazioni mediche complesse, completato da una voce fuori campo precisa e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen. Questa produzione video farmaceutica mira a educare e informare, mantenendo un tono serio ma coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video educativo di 45 secondi per i pazienti, rivolto ai pazienti e alle loro famiglie, per semplificare la comprensione di una condizione cronica comune. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e rassicurante, utilizzando video animati per illustrare i concetti con colori delicati e un linguaggio chiaro e facile da comprendere, consegnato da un avatar AI caldo ed empatico di HeyGen. L'obiettivo è di dare potere ai pazienti con informazioni mediche accessibili e ridurre l'ansia.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per i team di vendita interni, introducendo una nuova linea di prodotti per un creatore di video di prodotti farmaceutici, enfatizzando i suoi benefici e le caratteristiche chiave. Impiega uno stile visivo dinamico e moderno, sfruttando l'ampia selezione di modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente grafica e testo d'impatto, accompagnato da una colonna sonora vivace e motivante per stimolare entusiasmo e coinvolgimento tra gli stakeholder interni.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un teaser conciso di 15 secondi per i social media, progettato per il pubblico generale, annunciando una soluzione sanitaria innovativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e accattivante, con animazioni di testo audaci e tagli rapidi, convertendo efficacemente un copione in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen. Questo video farmaceutico mira a generare curiosità e indirizzare gli spettatori a saperne di più sul nuovo prodotto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Prodotti Farmaceutici

Produci rapidamente video farmaceutici conformi e coinvolgenti, dai video esplicativi ai video educativi per i pazienti, senza una produzione estensiva. Eleva le tue comunicazioni mediche in modo efficiente.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia il tuo progetto video farmaceutico selezionando da una libreria di modelli video professionali progettati per varie esigenze di comunicazione medica, utilizzando la funzione Modelli & scene di HeyGen.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto con l'AI
Migliora il tuo messaggio integrando elementi visivi professionali. Seleziona tra diversi avatar AI o carica media personalizzati per rappresentare informazioni mediche complesse in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Garantisci la Conformità
Utilizza la generazione avanzata di voce fuori campo per aggiungere una narrazione chiara e accurata in più lingue. Rivedi attentamente il contenuto per assicurarti che soddisfi tutti gli standard del settore e la conformità normativa per le informazioni mediche.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video, quindi utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Condividi senza problemi i tuoi video educativi per i pazienti o contenuti di marketing di alta qualità con il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Testimonianze Autentiche dei Pazienti

.

Sviluppa rapidamente video di testimonianze dei pazienti coinvolgenti con l'AI, costruendo fiducia e dimostrando l'impatto reale dei prodotti farmaceutici.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la produzione di video farmaceutici?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da AI progettata specificamente per semplificare la produzione di video farmaceutici. Permette agli utenti di generare rapidamente video di alta qualità, inclusi video esplicativi e di marketing, a partire da testo utilizzando avatar AI e personaggi personalizzabili, riducendo significativamente i tempi di produzione tradizionali.

HeyGen supporta la creazione di video educativi per i pazienti e altri contenuti medici specializzati?

Sì, HeyGen è un creatore di video di prodotti farmaceutici ideale per produrre contenuti essenziali come video educativi per i pazienti e video di testimonianze dei pazienti. La sua vasta libreria di modelli video e avatar AI consente la rapida creazione di video farmaceutici coinvolgenti e informativi su misura per i professionisti sanitari e i pazienti.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i video di marketing farmaceutico realizzati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda e i colori specifici del tuo marchio nei tuoi video di marketing farmaceutico. Puoi anche sfruttare personaggi personalizzabili e un'ampia libreria multimediale per garantire che il tuo contenuto sia unico e coerente con l'identità del tuo marchio.

Come garantisce HeyGen l'accuratezza e supporta la conformità normativa per le informazioni mediche nei video?

La capacità di testo-a-video di HeyGen garantisce che le informazioni mediche siano trasmesse accuratamente direttamente dal tuo copione, minimizzando gli errori. Funzionalità come la generazione di voce fuori campo e i sottotitoli/caption generati automaticamente migliorano ulteriormente la chiarezza e l'accessibilità, cruciali per la conformità normativa nei video farmaceutici.

