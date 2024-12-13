Creatore di Video sui Processi Farmaceutici: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Trasforma il tuo contenuto di marketing farmaceutico con la funzione di testo in video di HeyGen, trasformando processi complessi in video farmaceutici chiari e coinvolgenti istantaneamente.

Produci un video di formazione dettagliato di 60 secondi per i dipendenti interni del settore farmaceutico, concentrandoti su un processo di produzione complesso per garantire la formazione sulla conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando infografiche animate e testo sullo schermo per guidare gli spettatori attraverso ogni fase, accompagnato da una voce narrante chiara e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente il video iniziale e la generazione della voce narrante per una narrazione coerente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di contenuto di marketing farmaceutico coinvolgente di 30 secondi rivolto ai professionisti della salute sui social media, annunciando un nuovo farmaco. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, incorporando transizioni dinamiche e statistiche d'impatto sullo schermo, mentre l'audio presenta un tono vivace e persuasivo. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i vantaggi chiave e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo empatico di 45 secondi per i pazienti che spiega l'uso corretto e i benefici di un farmaco comune per i pazienti e le loro famiglie. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e rassicurante, utilizzando analogie semplici e comprensibili e una voce calda e chiara. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e scegli tra i suoi modelli e scene per assemblare rapidamente il video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo informativo di 60 secondi sulla produzione video farmaceutica che dettaglia gli aggiornamenti recenti sulla conformità normativa del settore per i team di R&S e legali. La presentazione visiva dovrebbe essere formale e basata sui dati, incorporando grafici ed estratti di documenti, supportata da una voce narrante precisa ed esplicativa. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per i visual pertinenti e la conversione del testo in video per delineare efficacemente le normative complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Processi Farmaceutici

Trasforma senza sforzo processi farmaceutici complessi in video chiari, conformi e accattivanti utilizzando strumenti potenziati dall'AI progettati per l'industria.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo copione sul processo farmaceutico o scegli da una libreria di modelli video professionali per avviare rapidamente ed efficientemente il tuo progetto.
2
Step 2
Scegli Avatar AI Coinvolgenti e Visual
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni e integra visual pertinenti dalla libreria multimediale per migliorare i tuoi video farmaceutici.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand e Genera la Voce Narrante
Incorpora il logo e i colori del tuo brand per mantenere la coerenza, quindi genera voci narranti dal suono naturale in più lingue direttamente dal tuo copione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Farmaceutico Conforme
Rivedi il tuo video farmaceutico per verificarne l'accuratezza e la conformità, quindi esportalo in vari rapporti d'aspetto, completo di sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera i Contenuti di Marketing Farmaceutico

.

Produci rapidamente video di marketing farmaceutico d'impatto e campagne pubblicitarie per raggiungere efficacemente i target di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la produzione di video farmaceutici?

HeyGen potenzia la produzione efficiente di video farmaceutici attraverso la creazione avanzata di video AI. Gli utenti possono trasformare rapidamente i copioni in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e generazione di voce autentica, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione. I nostri modelli video personalizzabili accelerano ulteriormente lo sviluppo dei contenuti, rendendo il processo fluido per i video farmaceutici.

Quali tipi di contenuti di marketing farmaceutico può generare HeyGen?

HeyGen consente la creazione di contenuti di marketing farmaceutico diversificati e coinvolgenti, dai video accattivanti per i social media ai video dettagliati MOA. Con i controlli di branding di HeyGen, le aziende possono garantire che tutti i contenuti siano allineati con la loro identità visiva, producendo risorse di marketing di livello professionale rapidamente e costantemente per il marketing farmaceutico.

HeyGen aiuta a garantire la conformità normativa per i video farmaceutici?

Sì, HeyGen supporta gli sforzi verso la conformità normativa per i video farmaceutici fornendo funzionalità come la conversione precisa del testo in video e i sottotitoli/caption automatizzati. Questo assicura l'accuratezza del messaggio e l'accessibilità, che sono cruciali per soddisfare gli standard del settore nei contenuti video farmaceutici.

HeyGen è adatto per creare video di formazione medica e educazione dei pazienti?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma ideale per la creazione di video AI per sviluppare video di formazione medica chiari e materiali educativi per i pazienti di grande impatto. La sua funzionalità di testo in video con avatar AI consente spiegazioni coerenti e facili da comprendere, perfette sia per la formazione interna sulla conformità che per la sensibilizzazione educativa esterna.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo