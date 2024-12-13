Creatore di Video per Negozi di Animali: Crea Annunci Coinvolgenti Istantaneamente

Crea video pubblicitari accattivanti per il tuo negozio di animali. Usa i nostri modelli e scene intuitivi per creare e condividere facilmente sui social media.

Crea un vivace video pubblicitario di 30 secondi rivolto ai proprietari di animali domestici, mostrando una nuova linea di snack biologici per animali per il tuo negozio. Utilizza uno stile visivo luminoso e allegro con musica di sottofondo gioiosa. Sfrutta l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti e la "Generazione di voiceover" per una narrazione amichevole ed entusiasta.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video commovente di 45 secondi rivolto ai potenziali adottanti, con un segmento 'Incontra i nostri animali salvati'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico e delicato, con musica strumentale soft e illuminazione naturale. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare ogni animale e includi "Sottotitoli/didascalie" per accessibilità e dettagli.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi per i nuovi proprietari di animali, offrendo consigli essenziali per la cura. Mantieni un'estetica visiva chiara e concisa con un tono professionale ma amichevole, supportato da musica di sottofondo calma. Genera il contenuto utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen e arricchisci le immagini con clip appropriate dalla "Libreria multimediale/supporto stock".
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario dinamico di 30 secondi per i social media, mostrando una 'Giornata tipo' in un vivace negozio di animali, rivolto ai membri della comunità locale e ai follower. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e veloce, accompagnato da musica di sottofondo moderna e popolare. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per un commento energico e la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Negozi di Animali

Crea senza sforzo video pubblicitari accattivanti per il tuo negozio di animali utilizzando strumenti potenziati dall'AI, modelli personalizzabili e opzioni multimediali ricche.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia con uno Script
Seleziona tra una varietà di modelli video progettati professionalmente, o inserisci il tuo script per sfruttare la nostra funzione Testo a video da script per iniziare il tuo progetto video sugli animali.
2
Step 2
Aggiungi Media e Voiceover AI
Migliora i tuoi video sugli animali aggiungendo immagini dalla nostra vasta libreria multimediale o le tue, e genera voiceover coinvolgenti utilizzando la nostra capacità di Text-to-Speech.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Personalizza ulteriormente i tuoi video pubblicitari applicando i colori e il logo del tuo marchio con i nostri controlli di branding, garantendo un aspetto professionale per il tuo negozio di animali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video per la Condivisione
Finalizza la tua creazione e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video del negozio di animali per le piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenziare il Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e comunità condividendo storie di successo dei clienti commoventi con video sugli animali potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video pubblicitari coinvolgenti per il negozio di animali?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video pubblicitari professionali per il negozio di animali utilizzando una varietà di modelli video personalizzabili. Puoi trasformare le tue idee creative in contenuti video accattivanti per la tua attività con efficienza.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i miei video sugli animali?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video sugli animali, inclusi l'uso di avatar AI e una ricca libreria multimediale. Puoi personalizzare ogni aspetto per creare davvero video sugli animali che riflettano il tuo marchio unico.

HeyGen semplifica il processo di trasformare uno script in un video sugli animali con voiceover?

Assolutamente, HeyGen rende semplice convertire il tuo script in un video dinamico sugli animali con voiceover di alta qualità tramite la funzione Text-to-Speech. Questa funzione semplifica la creazione di contenuti, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.

Come posso esportare e condividere i miei video HeyGen sugli animali su varie piattaforme social?

HeyGen consente l'esportazione senza problemi dei tuoi video sugli animali finiti in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per la condivisione su tutti i tuoi canali social. Puoi facilmente preparare i tuoi video pubblicitari per un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo