Per i proprietari di piccole imprese, immagina un video di 30 secondi che dimostri come lanciare nuovi prodotti senza sforzo con video personalizzati creati dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con grafiche moderne, accompagnato da una voce narrante professionale e vivace. Questo video metterà in evidenza l'uso di avatar AI per i punti salienti dei prodotti, mostrando la potenza della creazione di contenuti rapidi e personalizzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video coinvolgente di 45 secondi per le agenzie di marketing digitale, che illustri la loro efficienza nel presentare case study dei clienti. Visivamente, il pezzo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando transizioni pulite e audio sicuro. Metterà in evidenza la facilità di generare video di marketing d'impatto sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen, trasformando rapidamente un testo in video da un copione in una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 2
Rivolto ai creatori di contenuti che mirano ad aumentare l'engagement sui social media, sviluppa un video dinamico di 60 secondi. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e consapevole delle tendenze, incorporando elementi di supporto della libreria multimediale/stock, il tutto consegnato con una voce amichevole ed entusiasta. La narrazione mostrerà quanto sia facile aggiungere sottotitoli/didascalie per una maggiore portata, rendendo la creazione di contenuti sui social media fluida ed efficace per esperienze video personalizzate.
Prompt di Esempio 3
Come possono gli sviluppatori di software spiegare caratteristiche complesse del prodotto a utenti non tecnici? Crea un video conciso di 30 secondi che affronti questo tema, dimostrando spiegazioni chiare del prodotto. Il trattamento visivo dovrebbe essere pulito, nitido e altamente informativo, con una voce calma ed esplicativa che guida lo spettatore. Sottolinea la capacità di trasformare rapidamente un copione dettagliato in un video utilizzando il testo in video da copione, quindi ottimizzalo con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, mostrando HeyGen come un generatore di video personalizzati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Personalizzati

Crea facilmente video coinvolgenti e personalizzati su larga scala, sfruttando l'AI avanzata per connetterti con il tuo pubblico a livello personale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio o messaggio nel tuo video.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Copione Video
Crea il tuo messaggio aggiungendo un copione personalizzato, e la nostra AI lo trasformerà in un discorso dal suono naturale per il tuo avatar.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo, colori e altri elementi visivi per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video personalizzato ed esportalo nei rapporti d'aspetto ottimali per una condivisione fluida su tutte le piattaforme desiderate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e lo Sviluppo Personalizzati

Aumenta l'engagement e la ritenzione nei programmi di formazione fornendo video AI altamente personalizzati, rendendo l'apprendimento più efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti video personalizzati con avatar AI?

HeyGen ti consente di creare video personalizzati coinvolgenti utilizzando una vasta gamma di avatar AI realistici. Puoi personalizzare questi avatar AI e sfruttare il software avanzato di personalizzazione video AI per connetterti in modo autentico con il tuo pubblico.

Qual è il processo per creare video AI con HeyGen?

Creare video di marketing professionali con HeyGen è intuitivo. Basta aggiungere il tuo copione, scegliere tra i numerosi modelli disponibili, e il nostro generatore di video AI trasformerà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, completi di voce narrante ed elementi modificabili.

HeyGen offre strumenti creativi avanzati come il clonaggio di voce e volto?

Sì, HeyGen fornisce potenti funzionalità creative come il Clonaggio di Voce AI e il Clonaggio di Volto AI per personalizzare veramente i tuoi video. Inoltre, puoi utilizzare la Generazione Multilingue e il Clonaggio di Gesti AI per ottenere contenuti ancora più dinamici e localizzati.

HeyGen supporta vari tipi di video di marketing?

Assolutamente! HeyGen è un creatore di video AI versatile, perfetto per generare una vasta gamma di contenuti, inclusi video di marketing, spiegazioni di prodotti e post coinvolgenti sui social media. La sua interfaccia user-friendly e le sue funzionalità estese assicurano che tu possa creare video personalizzati per qualsiasi esigenza.

