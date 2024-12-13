Generatore di Avatar Personalizzati: Crea Avatar AI su Misura

Progetta il tuo perfetto alter ego digitale per le foto profilo sui social media, grazie alla capacità innovativa degli avatar AI di HeyGen.

Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a creatori e influencer sui social media, dimostrando come un generatore di avatar personalizzati possa rivoluzionare la loro presenza online. Utilizza immagini energetiche e moderne e una voce fuori campo sicura e dinamica per mostrare la creazione senza sforzo di mascotte uniche per il brand. Sottolinea il potere degli avatar AI di HeyGen per aiutare gli utenti a distinguersi sulle loro pagine social con personalità digitali su misura.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo conciso di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e marketer, illustrando il vantaggio strategico di utilizzare avatar AI personalizzati. Impiega estetiche visive professionali e pulite insieme a una voce fuori campo chiara e informativa per spiegare come un alter ego digitale possa migliorare la coerenza del messaggio del brand su varie piattaforme. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, rendendo facile generare contenuti coinvolgenti con questi nuovi rappresentanti digitali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video accattivante di 60 secondi per individui interessati all'espressione digitale e hobbisti, esplorando la libertà creativa offerta da un avanzato costruttore di personaggi. Questo pezzo immaginativo dovrebbe presentare immagini giocose e artistiche e uno stile audio ispiratore e fantasioso, guidando gli spettatori su come dare vita al loro gemello digitale unico o a personaggi di fantasia. Dimostra la versatilità dei Template e scene di HeyGen per avviare i loro progetti di narrazione e avatar.
Prompt di Esempio 3
Produci un rapido tutorial di 20 secondi per nuovi utenti desiderosi di esplorare la creazione di avatar, mostrando la semplicità di un generatore di avatar online. Utilizza immagini semplici e passo-passo con una voce fuori campo incoraggiante e guida per illustrare il processo base di creazione di una foto profilo personalizzata. Illustra come la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen possa aggiungere personalità al loro avatar personalizzato appena creato con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Avatar Personalizzati

Crea e personalizza senza sforzo il tuo unico alter ego digitale con l'AI, perfetto per video coinvolgenti e presenza online.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar
Inizia selezionando o generando un "avatar AI" come punto di partenza. Il nostro "generatore di avatar personalizzati" offre opzioni diverse per soddisfare le tue esigenze.
2
Step 2
Personalizza l'Aspetto
Personalizza le caratteristiche, l'abbigliamento e gli accessori del tuo avatar. Utilizza "template di avatar personalizzabili" e controlli di branding per adattarti all'estetica desiderata.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Script
Dai vita al tuo "avatar parlante" aggiungendo uno script. La nostra piattaforma può generare la sua voce e i movimenti direttamente dal tuo testo utilizzando "Testo in video da script".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato, "esporta" il tuo video avatar personalizzato. Ottimizzalo per varie piattaforme con "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" e condividilo sulle tue "pagine social".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Potenziate

.

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione nei programmi di formazione utilizzando avatar parlanti personalizzati per fornire contenuti interattivi e memorabili.

background image

Domande Frequenti

Come permette HeyGen la creazione di avatar AI personalizzati?

HeyGen consente agli utenti di progettare avatar AI veramente personalizzati, agendo come un sofisticato creatore di avatar. Puoi generare avatar AI su misura che rappresentano perfettamente il tuo brand o la tua identità personale per varie esigenze di contenuti video.

Gli avatar AI di HeyGen possono fornire contenuti parlati in modo efficace?

Assolutamente, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar parlanti realistici che possono articolare i tuoi script con voci fuori campo dal suono naturale. Questa capacità trasforma i tuoi avatar personalizzati in presentatori dinamici per una comunicazione video coinvolgente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar personalizzati di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di perfezionare il tuo alter ego digitale con vari stili e controlli di branding. La nostra piattaforma funziona come un robusto costruttore di personaggi, assicurando che i tuoi avatar AI personalizzati si allineino perfettamente con la tua visione.

HeyGen è un generatore di avatar online accessibile a tutti?

Sì, HeyGen è un generatore di avatar online facile da usare, progettato per un accesso semplice e una creazione intuitiva di avatar personalizzati. La sua interfaccia semplificata consente a chiunque di produrre rapidamente un avatar AI professionale per la loro foto profilo o pagine social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo