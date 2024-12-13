Generatore di Video per Allenamenti Coinvolgenti

Crea contenuti di fitness coinvolgenti e personalizzati con facilità utilizzando avatar AI per catturare l'attenzione dei tuoi clienti e far crescere il tuo business.

Produci un video vivace di 30 secondi per allenatori di fitness e personal trainer, dimostrando come introdurre una routine di allenamento utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e motivazionale, con un avatar AI che dimostra chiaramente esercizi introduttivi, mentre l'audio consiste in una voce fuori campo vivace e incoraggiante che guida gli spettatori attraverso i primi passi della loro sessione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale elegante di 45 secondi rivolto ai proprietari di palestre o aziende di fitness che puntano a creare contenuti di fitness professionali e di marca. Questo video metterà in evidenza la facilità di creare introduzioni e conclusioni di allenamenti coinvolgenti utilizzando la funzione Template & scene di HeyGen. Lo stile visivo sarà energico e professionale, mostrando vari ambienti di allenamento, accompagnato da una voce fuori campo sicura e ispirante su musica strumentale moderna.
Prompt di Esempio 2
Genera un video istruttivo chiaro di 60 secondi specificamente per istruttori di fitness individuali che devono fornire istruzioni di allenamento personalizzate ai clienti. Questo pezzo mostrerà la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, trasformando le istruzioni scritte in una guida visiva con un avatar AI che esegue gli esercizi. Visivamente, sarà pulito e focalizzato, spiegando movimenti specifici, abbinato a una voce fuori campo AI calma e articolata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un clip sociale coinvolgente di 15 secondi progettato per influencer del benessere, perfetto per condividere clip sociali rapide su piattaforme come Instagram o TikTok. Sottolinea il vantaggio di utilizzare i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità anche senza audio. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, utilizzando colori vivaci e tagli rapidi, accompagnato da musica di sottofondo energica e una voce fuori campo concisa e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Allenamenti Personali

Trasforma senza sforzo la tua esperienza di fitness in contenuti video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, creando allenamenti personalizzati per i tuoi clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Allenamento
Inserisci le tue istruzioni di allenamento personale direttamente nel nostro generatore testo-video per formare la base dei tuoi contenuti video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare visivamente le tue dimostrazioni e guide di allenamento, migliorando il coinvolgimento dei clienti.
3
Step 3
Migliora con AI Voiceovers
Utilizza la nostra funzione di generazione AI Voiceover per aggiungere una narrazione chiara e professionale, assicurando che ogni istruzione di esercizio sia perfettamente articolata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Allenamento
Finalizza ed esporta il tuo video di allenamento personalizzato in alta risoluzione MP4, pronto per la distribuzione ai tuoi clienti o sulle piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video e Clip Coinvolgenti per i Social Media in Minuti

.

Produci rapidamente clip accattivanti per i social media per promuovere i tuoi servizi di allenamento personale e coinvolgere potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare suggerimenti testuali in video AI coinvolgenti, rendendo la creazione di contenuti efficiente e accessibile. Gli utenti possono facilmente creare video di alta qualità utilizzando le potenti capacità di generazione testo-video di HeyGen per progetti diversi.

Posso personalizzare gli avatar AI per i miei contenuti di marca?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare gli avatar AI e utilizzare vari template per creare allenamenti unici su richiesta e clip sociali. Questo assicura che i tuoi avatar AI rappresentino perfettamente l'identità e lo stile del tuo brand.

Che tipi di video di allenamento personalizzati posso creare?

Con il generatore di video per allenamenti personali di HeyGen, puoi facilmente produrre video di allenamento personalizzati, clip di esercizi e allenamenti su misura per i tuoi clienti. La piattaforma supporta la creazione di contenuti di fitness completi per migliorare efficacemente il coinvolgimento dei clienti.

HeyGen offre opzioni avanzate di voiceover per i video?

Sì, HeyGen fornisce robusti AI Voiceovers per garantire che i tuoi video abbiano un audio chiaro e sincronizzato, migliorando la qualità professionale. Insieme a visuali cinematografiche e vari strumenti di editing, questo eleva il valore complessivo della produzione dei tuoi contenuti video generati dall'AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo