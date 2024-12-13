Video Maker: Video di Supporto Personale e Formazione Resi Facili

Crea facilmente video istruttivi coinvolgenti e materiali di formazione con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di supporto clienti di 60 secondi rivolto agli utenti che cercano soluzioni rapide a problemi comuni del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e conciso, evidenziando i passaggi chiave con testo sullo schermo, sfruttando i Sottotitoli/caption e i Sottotitoli Multilingue di HeyGen per un'ampia accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi per la formazione interna sul posto di lavoro, annunciando un aggiornamento delle politiche ai membri del team esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e una colonna sonora di sottofondo vivace, utilizzando i Modelli & scene di HeyGen e la generazione di Voiceover per trasmettere efficacemente il messaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 90 secondi come guida completa su come utilizzare una specifica funzionalità software, rivolto a studenti o utenti che necessitano di una guida dettagliata. Impiega uno stile visivo con interfaccia pulita e una narrazione calma e chiara, incorporando il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per aiuti visivi e il ridimensionamento & esportazione del Rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Linee Guida di Supporto Personale

Crea rapidamente video professionali e coinvolgenti per linee guida di supporto personale per educare e informare il tuo pubblico con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Linee Guida
Inizia creando le tue dettagliate linee guida di supporto personale. Usa la funzione "Testo-a-video da script" per trasformare istantaneamente il tuo contenuto in una coinvolgente "guida pratica".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore Visivo
Scegli un "avatar AI" dalla nostra libreria diversificata per narrare le tue linee guida, o sfrutta la "registrazione dello schermo" per dimostrazioni passo-passo.
3
Step 3
Raffina e Migliora l'Accessibilità
Migliora la comprensione e la portata generando automaticamente "Sottotitoli Multilingue" per il tuo video, garantendo chiarezza per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto "video maker istruttivo" selezionando il "ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto" ottimale per una distribuzione senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Linee Guida di Supporto Complesse

Trasforma linee guida di supporto personale complesse in video istruttivi chiari e coinvolgenti che migliorano la comprensione e l'applicazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video istruttivi coinvolgenti sfruttando avatar AI, generazione di testo-a-video e una vasta libreria di modelli video. Questo semplifica il processo di produzione di tutorial video di alta qualità e guide pratiche per varie esigenze.

Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre una vasta gamma di video di formazione, dai SOP video completi e moduli di onboarding a contenuti di formazione sul posto di lavoro coinvolgenti. La nostra piattaforma aiuta i team HR e L&D ad automatizzare e migliorare la creazione di video educativi.

Come utilizza HeyGen l'AI per migliorare la produzione video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover AI per trasformare script in video esplicativi professionali e contenuti di formazione senza la necessità di attrezzature costose o attori. Questo aumenta significativamente l'efficienza della produzione e offre notevoli risparmi sui costi per le aziende.

HeyGen può aiutare a migliorare il supporto clienti con i video?

Sì, HeyGen consente alle aziende di creare video di supporto clienti efficaci, migliorando la comunicazione e riducendo le richieste in entrata. Funzionalità come i Sottotitoli Multilingue assicurano inoltre che i tuoi tutorial video e FAQ siano accessibili a un pubblico globale, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

