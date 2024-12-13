Il Creatore di Video di Formazione Definitivo per Prestazioni Dinamiche
Eleva i tuoi programmi di formazione aziendale con video di formazione per dipendenti coinvolgenti, creando contenuti professionali senza sforzo utilizzando avatar AI.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto alle aziende che cercano di migliorare i loro programmi di formazione aziendale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e coinvolgente con sovrapposizioni di testo animate e una colonna sonora motivazionale, spiegando come convertire script dettagliati in video istruttivi visivamente ricchi istantaneamente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, completo di sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
Produci un video dimostrativo di 2 minuti rivolto ai creatori di video di formazione professionale e ai progettisti didattici che sfruttano il software per video di formazione. L'estetica dovrebbe essere elegante e incentrata sulla tecnologia, mostrando rapidamente vari esempi di contenuti di formazione, dai tutorial sui prodotti ai moduli di conformità. L'audio presenterà una voce autorevole ed esperta, evidenziando l'efficienza di iniziare con diversi Template e scene e arricchire i contenuti con risorse dalla libreria multimediale/supporto stock.
Crea un video conciso di 45 secondi per startup e piccole imprese che necessitano di aggiornamenti rapidi sui video di formazione sulle prestazioni per migliorare l'esperienza di apprendimento del loro team. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e conciso, con grafiche vivaci e musica di sottofondo vivace. Un avatar AI consegna il messaggio principale e il video dimostra come adattare i contenuti per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo un rapido dispiegamento su tutti i canali di comunicazione interna.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Creazione di Contenuti di Formazione.
Sviluppa e distribuisci una gamma più ampia di corsi di formazione di alta qualità in modo efficiente, raggiungendo un pubblico globale.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento.
Sfrutta l'AI per produrre video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione?
HeyGen è un potente creatore di video di formazione che utilizza Avatar AI e capacità di testo-a-video per trasformare rapidamente gli script in video di formazione coinvolgenti. Questo processo semplificato riduce significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per i team L&D.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare i video di formazione per i dipendenti?
HeyGen offre funzionalità avanzate come Avatar AI realistici e generazione di Voice-over di alta qualità per creare video di formazione per dipendenti professionali. Gli utenti possono anche sfruttare i controlli di branding e un Lettore Video Multilingue per personalizzare l'esperienza di apprendimento per una forza lavoro globale.
HeyGen può supportare la registrazione dello schermo per contenuti video istruttivi?
Sebbene HeyGen sia specializzato in contenuti video generati da AI, si integra perfettamente con le riprese di registrazione dello schermo esistenti per migliorare i progetti di video istruttivi. Questo consente soluzioni software di video di formazione complete combinando demo reali con narrazione potenziata da AI.
Come facilita HeyGen la collaborazione nella produzione di programmi di formazione aziendale?
HeyGen è progettato per favorire una collaborazione efficiente per i programmi di formazione aziendale, consentendo ai team L&D di lavorare insieme su progetti video online. La sua vasta libreria di template e spazi di lavoro condivisi semplifica la creazione e il perfezionamento di contenuti istruttivi professionali.