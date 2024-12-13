Generatore di Video di Formazione Performante: Crea Video AI Coinvolgenti

Dai potere ai team L&D per produrre istantaneamente esperienze di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi destinato ai nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale e agli strumenti essenziali per l'inserimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con un avatar AI coinvolgente come presentatore per trasmettere un tono amichevole ma professionale. Utilizza la funzione di avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza di onboarding, completata da una voce fuori campo calda e chiara.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto al team di vendita, mostrando le ultime caratteristiche e i benefici del prodotto per l'abilitazione delle vendite. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ad alta energia, con grafica nitida e una voce fuori campo sicura e persuasiva. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente il contenuto, garantendo un messaggio coerente in tutto il team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione tecnica conciso di 30 secondi per i team L&D e i dipendenti, fornendo un rapido aggiornamento su un nuovo processo software. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e istruttivo, concentrandosi su registrazioni dello schermo e animazioni semplici, accompagnato da una voce fuori campo neutra e informativa. Assicurati che i sottotitoli/caption di HeyGen siano inclusi per l'accessibilità e una migliore ritenzione delle informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di formazione ispiratore di 50 secondi per i dipendenti generali, concentrandosi su un modulo di sviluppo delle competenze trasversali come parte di iniziative più ampie di apprendimento e sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, utilizzando musica di sottofondo vivace e immagini positive. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente una struttura coinvolgente che motivi l'apprendimento continuo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Performante

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione in video AI coinvolgenti e di alta qualità, dando potere ai tuoi team L&D per creare esperienze di apprendimento impattanti per l'onboarding dei dipendenti e la formazione tecnica.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione completo. La piattaforma utilizza il tuo script come base per generare un video di formazione performante dinamico e chiaro.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una selezione diversificata di avatar AI realistici. Questi presentatori digitali consegneranno il tuo materiale di formazione sullo schermo, rendendo il contenuto più relazionabile e visivamente attraente.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Produci audio chiaro e coerente per il tuo video utilizzando la generazione avanzata di voiceover. Seleziona tra una varietà di voci AI per narrare perfettamente il tuo script, garantendo un suono di alta qualità per ogni lezione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione ed esportalo in formati e rapporti d'aspetto ottimali adatti a varie piattaforme di apprendimento. Condividi il tuo contenuto rifinito in modo efficiente per massimizzare la portata e l'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira con Video Motivazionali

HeyGen aiuta a creare video motivazionali coinvolgenti che sollevano e energizzano i team, rendendo le sessioni di formazione più positive e produttive.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di contenuti video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente sfruttando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Puoi creare avatar AI realistici e trasformare script in video professionali senza il montaggio video tradizionale.

Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?

HeyGen è un generatore versatile di video di formazione performante, ideale per i team L&D che creano video di formazione di alta qualità. Supporta varie esigenze, tra cui l'onboarding dei dipendenti, la formazione tecnica e i video esplicativi per l'abilitazione delle vendite, migliorando le esperienze di formazione complessive.

Posso personalizzare gli avatar AI e gli elementi video in HeyGen per progetti creativi?

Assolutamente! Il generatore di avatar AI di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione. Puoi facilmente personalizzare espressioni, gesti, abbigliamento e sfondi per adattarli alla tua visione creativa, garantendo che i tuoi video siano in linea con il brand e altamente coinvolgenti.

HeyGen supporta voiceover multilingue e una produzione video efficiente?

Sì, HeyGen fornisce robusti voiceover AI, inclusi opzioni multilingue e capacità di clonazione vocale. Questo semplifica il processo di creazione video, permettendoti di generare video professionali con voiceover e sottotitoli accurati rapidamente, riducendo il tempo di montaggio video tradizionale.

