Dai potere ai team L&D per produrre istantaneamente esperienze di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto al team di vendita, mostrando le ultime caratteristiche e i benefici del prodotto per l'abilitazione delle vendite. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ad alta energia, con grafica nitida e una voce fuori campo sicura e persuasiva. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente il contenuto, garantendo un messaggio coerente in tutto il team.
Produci un video di formazione tecnica conciso di 30 secondi per i team L&D e i dipendenti, fornendo un rapido aggiornamento su un nuovo processo software. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e istruttivo, concentrandosi su registrazioni dello schermo e animazioni semplici, accompagnato da una voce fuori campo neutra e informativa. Assicurati che i sottotitoli/caption di HeyGen siano inclusi per l'accessibilità e una migliore ritenzione delle informazioni complesse.
Genera un video di formazione ispiratore di 50 secondi per i dipendenti generali, concentrandosi su un modulo di sviluppo delle competenze trasversali come parte di iniziative più ampie di apprendimento e sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, utilizzando musica di sottofondo vivace e immagini positive. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente una struttura coinvolgente che motivi l'apprendimento continuo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Performante
Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione in video AI coinvolgenti e di alta qualità, dando potere ai tuoi team L&D per creare esperienze di apprendimento impattanti per l'onboarding dei dipendenti e la formazione tecnica.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione con l'AI.
La tecnologia video AI di HeyGen migliora i contenuti di formazione, rendendoli più interattivi e accattivanti, aumentando la ritenzione e il coinvolgimento dei discenti.
Crea Corsi per un Pubblico Globale.
Raggiungi discenti in tutto il mondo producendo video di formazione multilingue che possono essere tradotti con facilità, garantendo un'educazione coerente e completa.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione di contenuti video con l'AI?
HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente sfruttando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Puoi creare avatar AI realistici e trasformare script in video professionali senza il montaggio video tradizionale.
Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?
HeyGen è un generatore versatile di video di formazione performante, ideale per i team L&D che creano video di formazione di alta qualità. Supporta varie esigenze, tra cui l'onboarding dei dipendenti, la formazione tecnica e i video esplicativi per l'abilitazione delle vendite, migliorando le esperienze di formazione complessive.
Posso personalizzare gli avatar AI e gli elementi video in HeyGen per progetti creativi?
Assolutamente! Il generatore di avatar AI di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione. Puoi facilmente personalizzare espressioni, gesti, abbigliamento e sfondi per adattarli alla tua visione creativa, garantendo che i tuoi video siano in linea con il brand e altamente coinvolgenti.
HeyGen supporta voiceover multilingue e una produzione video efficiente?
Sì, HeyGen fornisce robusti voiceover AI, inclusi opzioni multilingue e capacità di clonazione vocale. Questo semplifica il processo di creazione video, permettendoti di generare video professionali con voiceover e sottotitoli accurati rapidamente, riducendo il tempo di montaggio video tradizionale.