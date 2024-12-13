Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per i team di vendita interni, chiarendo i nuovi "Video delle Metriche di Prestazione" trimestrali e come contribuiscono agli obiettivi individuali e di squadra. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando visualizzazioni di dati e una voce fuori campo incoraggiante e sicura. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio raffinato e d'impatto che risuoni con il tuo staff.

Genera Video