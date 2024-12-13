Il Generatore di Video per la Revisione delle Prestazioni Definitivo

Migliora lo sviluppo dei dipendenti e semplifica il tuo processo di feedback con video dinamici per la revisione delle prestazioni generati da script di testo-a-video.

Crea un video istruttivo di 1 minuto per gli amministratori IT, dimostrando come distribuire un nuovo aggiornamento software utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni animate, accompagnate da una voce narrante chiara e autorevole. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente spiegazioni dettagliate e assicurati che i sottotitoli automatici siano inclusi per l'accessibilità e la chiarezza in ambienti tecnici.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video introduttivo di 90 secondi per i nuovi assunti, rivolto ai team HR, spiegando i protocolli di sicurezza aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e professionale, utilizzando un avatar AI amichevole per presentare le informazioni direttamente, supportato da modelli e scene professionali. Sfrutta gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen per creare una presenza coerente e rassicurante per la formazione critica sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 45 secondi per i project manager e i team leader, illustrando come un nuovo strumento interno possa semplificare il processo di feedback. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e conciso, incorporando filmati di repertorio pertinenti e grafica esplicativa per evidenziare i benefici chiave. Assicurati che tutte le informazioni siano trasmesse chiaramente con sottotitoli e supportate da elementi visivi professionali dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 2 minuti per team interfunzionali, dettagliando l'installazione e l'uso base di un nuovo strumento collaborativo AI per la gestione dei progetti. Lo stile del video dovrebbe essere educativo ma coinvolgente, utilizzando grafica animata pulita e una voce narrante chiara ed entusiasta per semplificare i passaggi complessi. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per costruire il contenuto istruttivo in modo efficiente, completato da modelli e scene diversificate per un appeal visivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Revisione delle Prestazioni

Semplifica il tuo processo di feedback sulle prestazioni con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera rapidamente video di revisione personalizzati e d'impatto per migliorare lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Revisione
Inizia creando il tuo feedback per la revisione delle prestazioni. Utilizza la nostra funzione intuitiva di testo-a-video per trasformare il tuo script scritto direttamente in contenuti video coinvolgenti, garantendo chiarezza e coerenza.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo messaggio, quindi genera voiceover dal suono naturale. Questo personalizza la revisione e assicura una consegna professionale per uno sviluppo efficace dei dipendenti.
3
Step 3
Personalizza con Modelli Video
Arricchisci il tuo video con modelli video professionali. Adatta gli elementi visivi e il branding per rispecchiare l'identità della tua azienda, rendendo ogni revisione delle prestazioni coinvolgente e coerente tra i tuoi team HR.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di revisione delle prestazioni, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Fornisci feedback d'impatto che favoriscono la crescita e semplificano il tuo processo di feedback.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Feedback sulle Prestazioni Ispiratore

.

Crea messaggi video d'impatto e motivanti che accompagnano le revisioni delle prestazioni, aiutando a incoraggiare la crescita e a promuovere una cultura del feedback positivo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per la revisione delle prestazioni?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendo ai team HR di trasformare facilmente il testo in video coinvolgenti per la revisione delle prestazioni. La nostra piattaforma utilizza avatar AI e funzionalità di testo-a-video, semplificando l'intero processo di creazione video.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video generati dall'AI?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, inclusi controlli di branding, una libreria multimediale completa e sottotitoli automatici. Questi strumenti AI assicurano che ogni video di revisione delle prestazioni sia perfettamente allineato con il tuo marchio e gli standard di comunicazione.

Posso utilizzare modelli esistenti per creare video di revisione delle prestazioni con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli video professionali per avviare la creazione del tuo video di revisione delle prestazioni. Puoi facilmente personalizzare questi modelli con i tuoi contenuti e voiceover, integrandoli anche con piattaforme LMS per un processo di feedback veramente semplificato.

Quali benefici porta HeyGen ai team HR che utilizzano l'AI per le revisioni delle prestazioni?

HeyGen consente ai team HR di semplificare il loro processo di feedback e migliorare lo sviluppo dei dipendenti utilizzando il nostro potente generatore di video AI. Le funzionalità della piattaforma, inclusi avatar AI e testo-a-video, facilitano la creazione e la collaborazione video in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo