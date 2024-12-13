Potenzia le Risorse Umane con un Generatore di Video di Formazione per la Revisione delle Prestazioni
Eleva il feedback sulle prestazioni e lo sviluppo dei dipendenti per i team L&D. Crea video di formazione accattivanti con avatar AI realistici.
Crea un video di formazione di 2 minuti progettato per i team L&D, mostrando le migliori pratiche per la formazione sulla conformità, con avatar AI coinvolgenti all'interno di un mix di modelli realistici e animati, consegnato con una voce narrante AI sicura e articolata.
Immagina un video istruttivo di 45 secondi per professionisti delle risorse umane che cercano di affinare i loro metodi di feedback sulle prestazioni, presentato in uno stile visivo moderno e elegante che incorpora media di stock dalla libreria multimediale di HeyGen, garantendo l'accessibilità attraverso sottotitoli integrati e caratterizzato da una voce narrante AI amichevole e professionale.
Sviluppa un video di 60 secondi per i dipendenti che si preparano per le revisioni delle prestazioni, visivamente calmo e incoraggiante con sovrapposizioni di testo chiare e scene semplici costruite dai modelli di HeyGen, utilizzando una generazione di voce narrante senza soluzione di continuità per trasmettere un messaggio rassicurante ed empatico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Migliora la comprensione e la ritenzione dei dipendenti delle migliori pratiche di revisione delle prestazioni attraverso video di formazione coinvolgenti alimentati dall'AI.
Crea Più Corsi di Formazione in Modo Efficiente.
Sviluppa moduli di formazione per la revisione delle prestazioni completi più velocemente, distribuendoli in modo efficiente a tutti i dipendenti a livello globale.
Domande Frequenti
Come genera HeyGen avatar AI e voci narranti realistiche per i video di formazione?
HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per creare avatar AI diversificati che possono presentare i tuoi video di formazione con espressioni simili a quelle umane. Le nostre sofisticate voci narranti AI sono generate direttamente dal tuo testo, offrendo una vasta gamma di voci e lingue dal suono naturale per contenuti coinvolgenti.
HeyGen può aggiungere sottotitoli e didascalie ai video di formazione generati dall'AI?
Sì, HeyGen offre capacità robuste per generare automaticamente sottotitoli e didascalie per tutti i tuoi contenuti video generati dall'AI, garantendo accessibilità e una migliore comprensione per il tuo pubblico. Questa funzione aiuta a rendere i tuoi video di formazione più inclusivi ed efficaci.
Quali opzioni tecniche sono disponibili per personalizzare i video AI con il branding e esportarli per le piattaforme LMS?
HeyGen offre controlli di branding completi per personalizzare senza soluzione di continuità i video con il branding, inclusi loghi e schemi di colori, garantendo coerenza. Puoi anche esportare facilmente i video per le piattaforme LMS (Sistemi di Gestione dell'Apprendimento) in vari formati e rapporti d'aspetto, rendendo l'integrazione semplice.
HeyGen offre una libreria multimediale e modelli per semplificare la creazione di video di formazione?
Assolutamente. HeyGen dispone di un'ampia libreria multimediale con risorse di stock e modelli pre-progettati che accelerano notevolmente la creazione di video di formazione di alta qualità. Queste risorse consentono agli utenti di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, migliorando l'intero processo di produzione.