Prompt di Esempio 1
Per aiutare i manager a condurre revisioni delle prestazioni eque e strutturate, crea un video istruttivo di 90 secondi utilizzando i "AI avatars" realistici di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e aziendale, con l'avatar AI che fornisce una spiegazione sicura delle migliori pratiche per un generatore di video esplicativi sulle revisioni delle prestazioni, garantendo chiarezza e coinvolgimento per il pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 2
Aiuta i proprietari di piccole imprese e i leader di team a comprendere rapidamente i processi di revisione efficienti producendo un video conciso di 45 secondi. L'output del creatore di video esplicativi dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, utilizzando i "Templates & scenes" pre-progettati di HeyGen per semplificare la creazione, con testi in evidenza sullo schermo e una voce narrante AI di supporto e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Per i formatori tecnici e i professionisti L&D che spiegano il software per le revisioni delle prestazioni, genera un video esplicativo AI dettagliato di 2 minuti che si concentra sull'applicazione pratica del feedback strutturato. Il video deve essere informativo, combinando sezioni registrate dallo schermo con un presentatore AI e, soprattutto, includere "Sottotitoli/didascalie" precisi per migliorare l'accessibilità e la comprensione per il pubblico.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi per le Revisioni delle Prestazioni

Crea senza sforzo video esplicativi chiari e coinvolgenti per semplificare le revisioni delle prestazioni, garantendo una comunicazione efficace e comprensione all'interno del tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di revisione delle prestazioni nell'editor. La piattaforma sfrutta il Text-to-video from script per trasformare istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, ponendo le basi per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio selezionando da una vasta libreria di AI avatars per presentare i tuoi contenuti. Questi presentatori realistici aggiungono un tocco professionale e coinvolgente al tuo video esplicativo per le revisioni delle prestazioni.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di Branding. Personalizza colori, font e aggiungi il tuo logo per mantenere un aspetto professionale coerente per il tuo video esplicativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video esplicativo per le revisioni delle prestazioni con il tuo team o gli stakeholder, promuovendo chiarezza e sviluppo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI, inclusi AI avatars e le capacità di Text-to-video from script, per semplificare la produzione di contenuti video esplicativi AI professionali. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in immagini coinvolgenti, rendendo la creazione di video efficiente e accessibile.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli al mio brand?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di caricare asset del brand come loghi e colori del brand. Questo assicura che i tuoi contenuti video esplicativi AI mantengano un aspetto coerente e professionale in tutte le tue comunicazioni, dallo sviluppo dei dipendenti all'onboarding dei clienti.

Quali strumenti tecnici offre HeyGen per migliorare la qualità dei video?

HeyGen integra potenti strumenti potenziati dall'AI come la generazione di voiceover AI e sottotitoli/didascalie automatici per elevare la qualità dei tuoi video esplicativi AI. Inoltre, una libreria multimediale completa e video royalty-free forniscono ricchi miglioramenti visivi, rendendo gli strumenti di editing video robusti e intuitivi.

Quanto velocemente posso generare video utilizzando l'editor video AI di HeyGen?

L'editor video AI di HeyGen accelera significativamente la creazione di video, permettendoti spesso di produrre contenuti video esplicativi di alta qualità in pochi minuti. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video consentono una creazione di video più rapida per varie applicazioni, incluse le esigenze del generatore di video esplicativi per le revisioni delle prestazioni.

