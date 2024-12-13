Creatore di Video per Moduli di Prestazione: Aumenta l'Efficienza della Formazione

Ottimizza la creazione rapida di contenuti per video di formazione dei dipendenti e aumenta il coinvolgimento dei partecipanti con video personalizzati, utilizzando avatar AI.

Crea un video di 60 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai dipendenti, illustrando una discussione di valutazione delle prestazioni sensibile ma costruttiva. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed empatico, con una voce narrante chiara e calma che spiega le migliori pratiche per la consegna del feedback, utilizzando un avatar AI per rappresentare entrambe le parti in modo naturale e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un modulo video di formazione interattiva di 45 secondi per i nuovi assunti, dimostrando i protocolli di sicurezza aziendali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e illustrativo, con musica di sottofondo energica e una narrazione chiara per mantenere l'attenzione dei partecipanti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i documenti di politica in questa guida visiva dinamica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione marketing di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, evidenziando l'efficienza di un generatore di video AI per creare annunci accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno con musica vivace, mostrando transizioni di scena diverse e sovrapposizioni creative. Sfrutta la ricca libreria di Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una promozione dall'aspetto professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 60 secondi per i creatori di contenuti, dettagliando il processo di trasformazione di un post di blog dettagliato in un video conciso utilizzando il testo in video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo ed elegante, concentrandosi sulla trasformazione senza soluzione di continuità degli elementi testuali in visuali dinamici, accompagnato da una generazione di Voiceover di alta qualità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Moduli di Prestazione

Crea senza sforzo video coinvolgenti per moduli di prestazione e contenuti di formazione con un generatore di video AI progettato per la rapida creazione di contenuti e il coinvolgimento dei partecipanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il contenuto del tuo modulo di prestazione. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script trasforma le tue parole scritte in una presentazione visiva dinamica.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi avatar forniscono un presentatore professionale e relazionabile per i tuoi video di valutazione delle prestazioni.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora la chiarezza e l'accessibilità incorporando facilmente sottotitoli/didascalie. Questo assicura che i tuoi messaggi chiave siano facilmente compresi da tutti i partecipanti nei video di formazione dei dipendenti.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con il tuo script, avatar e miglioramenti in atto, genera il tuo modulo di prestazione completo. Utilizza il nostro ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per una facile distribuzione su diverse piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Prestazione e Motivazione

Genera video motivazionali di impatto per i moduli di prestazione, promuovendo una prospettiva positiva e ispirando a raggiungere risultati più elevati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di valutazione delle prestazioni e di formazione dei dipendenti?

HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente video di alta qualità per la valutazione delle prestazioni e la formazione dei dipendenti utilizzando avatar AI e testo in video AI. Questo permette una rapida creazione di contenuti per coinvolgere i partecipanti senza una complessa produzione video.

Quali capacità offre HeyGen per trasformare il testo in video potenziati dall'AI?

HeyGen è un potente generatore di video AI che converte gli script in video dinamici utilizzando un avanzato testo in video AI. Ti permette di scegliere tra diversi avatar AI e di generare automaticamente voiceover e sottotitoli per migliorare il tuo messaggio.

Come possono gli utenti personalizzare i loro contenuti video utilizzando le funzionalità di HeyGen?

HeyGen offre funzionalità robuste per creare Video Personalizzati che aumentano il coinvolgimento dei partecipanti. Utilizza Template Personalizzati, regola i controlli di branding con il tuo logo e colori, e integra i tuoi media per adattare ogni video alle tue esigenze specifiche.

HeyGen supporta l'automazione efficiente dei video per i moduli di prestazione?

Sì, HeyGen eccelle come creatore di video per moduli di prestazione grazie alle sue avanzate capacità di Automazione Video. Facilita la rapida creazione di contenuti per vari scopi, inclusi moduli di formazione interattiva, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

