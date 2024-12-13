Creatore di Video di Marketing per Prestazioni Elevate

Crea annunci video coinvolgenti e migliora le prestazioni trasformando facilmente gli script in video professionali con la nostra funzione di testo-a-video da script.

Crea una campagna video di marketing di 45 secondi rivolta ai proprietari di piccole imprese, enfatizzando la semplicità di produrre contenuti professionali. Il suo stile visivo luminoso ed energico, abbinato a una voce narrante vivace e incoraggiante, dovrebbe dimostrare come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen converte senza sforzo le idee in narrazioni accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media destinato a influencer e creatori di contenuti, progettato per dimostrare la rapida generazione di contenuti. Utilizza un'estetica visiva veloce e alla moda con musica di sottofondo moderna e una narrazione chiara e concisa, integrando gli avatar AI di HeyGen per dare vita a personalità diverse senza bisogno di essere davanti alla telecamera.
Prompt di Esempio 2
Per i responsabili marketing e i team che mirano a contenuti promozionali rapidi e di alta qualità, costruisci un video promozionale di 60 secondi. Questo pezzo dovrebbe esprimere uno stile visivo raffinato, aziendale ma coinvolgente, con una voce narrante sicura e autorevole e grafica professionale, sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per ridurre drasticamente i tempi di produzione per i lanci di prodotto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video diretto e d'impatto di 15 secondi rivolto alle aziende di e-commerce, illustrando come creare creativi accattivanti che aumentano le vendite online. Utilizza uno stile visivamente accattivante con una voce narrante persuasiva e un design sonoro nitido, garantendo la massima portata e accessibilità generando automaticamente sottotitoli con HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing per Prestazioni Elevate

Crea video di marketing d'impatto senza sforzo, sfruttando l'AI e strumenti intuitivi per aumentare il coinvolgimento e raggiungere i tuoi obiettivi di campagna.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia selezionando tra una varietà di modelli progettati professionalmente o parti da zero, trasformando il tuo script in un video coinvolgente con facilità.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Utilizza l'editor drag-and-drop intuitivo per personalizzare il tuo video, aggiungendo avatar AI ed elementi del marchio per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Applica Miglioramenti AI
Sfrutta strumenti di editing AI avanzati per generare voiceover realistici e sottotitoli precisi, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza
Esporta il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto, pronto per tutti i tuoi canali di video marketing, e semplifica la produzione video per la massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa potenti video di successo dei clienti con l'AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il video marketing per le aziende?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video di marketing, trasformando gli script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli. Aiuta a semplificare la produzione video, rendendo più facile creare contenuti di alta qualità in modo efficiente per tutte le tue esigenze di video marketing.

HeyGen può creare rapidamente video per i social media accattivanti?

Sì, HeyGen è un efficiente creatore di video promozionali perfettamente adatto per i social media. La sua piattaforma intuitiva ti consente di generare rapidamente video coinvolgenti per i social media a partire da testo, sfruttando un editor drag-and-drop e modelli versatili, con facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i video realizzati con HeyGen?

Come piattaforma completa di video marketing, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, scegliere i colori del marchio e integrare i tuoi media, rendendolo ideale per video di prodotto professionali e altri contenuti brandizzati.

HeyGen utilizza strumenti di editing AI per la creazione avanzata di video?

Assolutamente, HeyGen è all'avanguardia degli strumenti di editing AI, utilizzando l'intelligenza artificiale avanzata per rivoluzionare la creazione di video. Puoi generare avatar AI realistici e voiceover di alta qualità da testo, consentendo la produzione senza sforzo di video animati sofisticati per vari scopi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo