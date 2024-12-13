Creatore di Video di Marketing per Prestazioni Elevate
Crea annunci video coinvolgenti e migliora le prestazioni trasformando facilmente gli script in video professionali con la nostra funzione di testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media destinato a influencer e creatori di contenuti, progettato per dimostrare la rapida generazione di contenuti. Utilizza un'estetica visiva veloce e alla moda con musica di sottofondo moderna e una narrazione chiara e concisa, integrando gli avatar AI di HeyGen per dare vita a personalità diverse senza bisogno di essere davanti alla telecamera.
Per i responsabili marketing e i team che mirano a contenuti promozionali rapidi e di alta qualità, costruisci un video promozionale di 60 secondi. Questo pezzo dovrebbe esprimere uno stile visivo raffinato, aziendale ma coinvolgente, con una voce narrante sicura e autorevole e grafica professionale, sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per ridurre drasticamente i tempi di produzione per i lanci di prodotto.
Progetta un annuncio video diretto e d'impatto di 15 secondi rivolto alle aziende di e-commerce, illustrando come creare creativi accattivanti che aumentano le vendite online. Utilizza uno stile visivamente accattivante con una voce narrante persuasiva e un design sonoro nitido, garantendo la massima portata e accessibilità generando automaticamente sottotitoli con HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video e video promozionali accattivanti che generano risultati per il marketing delle prestazioni con strumenti potenziati dall'AI.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip accattivanti per i social media per aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il video marketing per le aziende?
HeyGen funge da intuitivo creatore di video di marketing, trasformando gli script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli. Aiuta a semplificare la produzione video, rendendo più facile creare contenuti di alta qualità in modo efficiente per tutte le tue esigenze di video marketing.
HeyGen può creare rapidamente video per i social media accattivanti?
Sì, HeyGen è un efficiente creatore di video promozionali perfettamente adatto per i social media. La sua piattaforma intuitiva ti consente di generare rapidamente video coinvolgenti per i social media a partire da testo, sfruttando un editor drag-and-drop e modelli versatili, con facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Quali opzioni di branding sono disponibili per i video realizzati con HeyGen?
Come piattaforma completa di video marketing, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, scegliere i colori del marchio e integrare i tuoi media, rendendolo ideale per video di prodotto professionali e altri contenuti brandizzati.
HeyGen utilizza strumenti di editing AI per la creazione avanzata di video?
Assolutamente, HeyGen è all'avanguardia degli strumenti di editing AI, utilizzando l'intelligenza artificiale avanzata per rivoluzionare la creazione di video. Puoi generare avatar AI realistici e voiceover di alta qualità da testo, consentendo la produzione senza sforzo di video animati sofisticati per vari scopi.