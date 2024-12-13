Struttura Video Maker per l'Apprendimento delle Prestazioni: Eleva la Formazione

Crea rapidamente video educativi professionali e migliora la ritenzione delle conoscenze per i professionisti L&D utilizzando i robusti modelli di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione coinvolgente di 60 secondi specificamente per i team di vendita, dimostrando funzionalità avanzate del prodotto e sottolineando strategie di comunicazione efficaci. Questa presentazione visiva professionale e aziendale utilizzerà un avatar AI sicuro e la generazione di voiceover precisa di HeyGen per una consegna coerente, accompagnata da chiari sovrapposizioni di testo sullo schermo per rafforzare i messaggi chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, presentando un nuovo lancio di prodotto o un aggiornamento di servizio con tagli rapidi dinamici e musica motivazionale per catturare immediatamente l'attenzione. Sfruttando i modelli e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della ricca libreria multimediale/stock, il video dovrebbe apparire luminoso ed energico, incarnando lo spirito dell'innovazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo informativo di 90 secondi rivolto a studenti e apprendenti per tutta la vita, semplificando un concetto scientifico complesso per migliorare la ritenzione delle conoscenze. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e autorevole, impiegando chiari ausili visivi e utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per un'accessibilità universale su varie piattaforme con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per la Struttura dell'Apprendimento delle Prestazioni

Crea rapidamente video formativi ed educativi coinvolgenti e strutturati con la piattaforma AI di HeyGen per aumentare la ritenzione delle conoscenze e le prestazioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Apprendimento
Definisci chiari obiettivi di apprendimento e struttura il tuo contenuto educativo con uno script dettagliato. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen trasforma il tuo testo accuratamente pianificato in un contorno video dinamico.
2
Step 2
Seleziona Presentatori AI e Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere efficacemente il tuo contenuto di apprendimento strutturato. Aumenta il coinvolgimento e la comprensione selezionando elementi visivi e modelli di scena pertinenti per supportare il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti per la Chiarezza
Migliora l'accessibilità e assicurati che il tuo contenuto focalizzato sulle prestazioni sia facilmente digeribile generando automaticamente sottotitoli/caption per il tuo video. Questo supporta stili di apprendimento diversi e rinforza le informazioni chiave.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di apprendimento strutturato, regolando il rapporto d'aspetto secondo necessità, ed esportalo in alta qualità. Condividi il tuo contenuto educativo coinvolgente su varie piattaforme per massimizzare la ritenzione delle conoscenze e l'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza l'Efficacia della Formazione

Utilizza l'AI per creare contenuti formativi dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze a lungo termine.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali AI?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video AI, permettendo agli utenti di generare senza sforzo video di alta qualità da uno script utilizzando una vasta gamma di modelli e presentatori AI avanzati. Questo semplifica il processo creativo, rendendo la creazione di video professionali accessibile ed efficiente per tutti.

HeyGen può supportare formati video creativi diversi e esigenze narrative?

Sì, HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti coinvolgenti attraverso la sua piattaforma versatile, che include il supporto per video animati e modelli diversi per vari scenari. Questo favorisce la creatività nella creazione di narrazioni visive avvincenti e nel raggiungimento efficace degli obiettivi di apprendimento.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per lo sviluppo di video formativi ed educativi di impatto?

HeyGen migliora la creazione di video formativi ed educativi con avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, trasformando un semplice script in una presentazione dinamica. Supporta anche sottotitoli/caption e traduzione con un clic, migliorando significativamente la ritenzione delle conoscenze e l'accessibilità per i professionisti L&D.

Come posso mantenere la coerenza del marchio quando produco video con HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori specifici del marchio nei tuoi progetti video. Questo assicura che ogni video sia in linea con la tua identità aziendale e migliora la tua esperienza complessiva di editing video con una finitura professionale.

