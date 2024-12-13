Generatore di Video per il Miglioramento delle Prestazioni: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Semplifica la creazione di video con il nostro creatore di video AI, generando senza sforzo contenuti accattivanti a partire da un testo.

Produci un video istruttivo di 45 secondi per proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, dimostrando come un Generatore di Video per il Miglioramento delle Prestazioni possa semplificare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, accompagnato da una voce narrante AI allegra e amichevole, evidenziando in particolare la capacità di HeyGen di trasformare idee in video raffinati a partire da un testo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e gestori di social media, illustrando la facilità di creare video di marketing coinvolgenti. Utilizza uno stile visivo vivace con musica di sottofondo alla moda e presenta diversi avatar AI, mostrando la potenza degli avatar AI di HeyGen per dare vita ai tuoi messaggi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, concentrandoti su come HeyGen funzioni come un generatore di video di prodotto intuitivo per video esplicativi completi. Mantieni un'estetica visiva professionale e nitida con una voce narrante chiara e concisa, enfatizzando la versatilità dei modelli e delle scene di HeyGen per un'impostazione e una personalizzazione rapide.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di comunicazione aziendale conciso di 25 secondi rivolto a team di comunicazione aziendale ed educatori, evidenziando l'importanza dell'accessibilità e della portata globale. Presenta uno stile visivo informativo e chiaro con sovrapposizioni di testo facili da leggere e un tono neutro, dimostrando la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen per una consegna di contenuti inclusiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Miglioramento delle Prestazioni

Produci rapidamente video di formazione, feedback e istruzione di impatto per elevare le prestazioni del team con la tecnologia video AI all'avanguardia.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia selezionando un modello video pertinente o inserendo il tuo testo per sfruttare la nostra funzione di trasformazione testo in video per un avvio rapido.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e integra il tuo testo per generare voci narranti dal suono naturale, rendendo il tuo messaggio coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi dalla nostra libreria multimediale e applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli/caption automatici ed esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala la Produzione di Contenuti Educativi

.

Genera in modo efficiente una gamma più ampia di corsi e materiali educativi, espandendo la tua portata a un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen, come avanzata piattaforma di creazione video AI, consente ai creatori di contenuti di produrre video di marketing, video per social media e video esplicativi straordinari senza sforzo. La sua interfaccia intuitiva e i potenti strumenti di AI generativa semplificano l'intero processo di produzione, offrendo un vero controllo creativo.

HeyGen può produrre video di comunicazione aziendale e formazione?

Assolutamente! HeyGen consente la creazione di video di comunicazione aziendale professionali e materiali di formazione completi utilizzando avatar AI personalizzabili e capacità di trasformare testo in video. Questo permette di mantenere elementi di branding coerenti e un'efficace trasmissione del messaggio attraverso vari dipartimenti.

Quali tipi di video posso creare con i generatori di video AI di HeyGen?

I generatori di video AI di HeyGen sono versatili, permettendoti di produrre una vasta gamma di contenuti, inclusi video di prodotto coinvolgenti, video di marketing e video esplicativi. Le sue funzionalità robuste lo rendono un potente generatore di video per il miglioramento delle prestazioni per qualsiasi creatore di contenuti che desideri trasformare contenuti esistenti in video.

HeyGen offre funzionalità per la coerenza del brand e l'accessibilità?

Sì, HeyGen fornisce elementi di branding completi, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, insieme a una ricca libreria di modelli video per un'identità visiva coerente. Include anche sottotitoli/caption automatici per garantire che i tuoi video siano accessibili a un pubblico più ampio, migliorando la tua produzione video online.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo