Trasforma i dati in approfondimenti utili per analisti di marketing e aumenta il coinvolgimento del pubblico con il testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dinamico di 1,5 minuti progettato per product manager e data scientist, sbloccando il potenziale degli approfondimenti in tempo reale attraverso l'analisi video AI. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo futuristico e coinvolgente, mostrando l'elaborazione AI tramite modelli e scene accattivanti, con un avatar AI che narra dati complessi per garantire accessibilità e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Per i social media manager e i content strategist, crea un video vivace di 45 secondi per aumentare il coinvolgimento del pubblico e semplificare i report. Utilizza grafici e diagrammi visivamente accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accentuati da una voce allegra e incoraggiante, e garantisci la massima accessibilità con sottotitoli/caption chiari, illustrando come la personalizzazione dei report migliori la strategia dei contenuti video.
Prompt di Esempio 3
Gli strateghi di marketing possono sfruttare un video elegante di 2 minuti per ottenere un vantaggio strategico illustrando il benchmarking competitivo. Questa produzione raffinata, caratterizzata da visualizzazioni di dati comparativi e una voce strategica e informata generata tramite testo-a-video da script, dimostrerà come gli approfondimenti dai dashboard di analisi video possano essere personalizzati ed esportati utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, guidando il miglioramento continuo delle prestazioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento delle Prestazioni

Trasforma i tuoi dati complessi sulle prestazioni e gli approfondimenti in video esplicativi coinvolgenti, coinvolgendo il tuo pubblico con narrazioni visive chiare e incisive.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Approfondimento
Incolla i tuoi principali approfondimenti e analisi delle prestazioni nell'editor, sfruttando la nostra capacità di testo-a-video da script per generare automaticamente contenuti video.
2
Step 2
Seleziona Visual e Scene
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene per rappresentare visivamente le tendenze dei tuoi dati e i miglioramenti delle prestazioni, rendendo le informazioni complesse digeribili per la tua strategia di contenuti video.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionale, assicurando che i tuoi approfondimenti utili siano comunicati in modo chiaro e persuasivo per il massimo coinvolgimento del pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per informare analisti di marketing e social media manager sui principali guadagni di prestazioni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala i Contenuti Educativi

Sviluppa corsi video estesi e contenuti educativi utilizzando l'AI, consentendo un apprendimento diffuso per guidare il miglioramento continuo delle prestazioni.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo testo-a-video da script in contenuti professionali, completi di generazione di voiceover realistici e trascrizione automatica per i sottotitoli. Questo consente agli utenti di creare rapidamente video di alta qualità senza editing complesso.

HeyGen può supportare requisiti specifici di branding per i miei video?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi anche utilizzare vari modelli e scene per mantenere una strategia di contenuti video coerente.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata dei video?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei video attraverso sottotitoli/caption automatici, garantendo che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio. Inoltre, le sue capacità di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto ottimizzano i tuoi contenuti per varie piattaforme, aumentando il coinvolgimento del pubblico.

HeyGen fornisce risorse creative e strumenti per la creazione di video?

Assolutamente, HeyGen offre un'ampia libreria multimediale con supporto stock per arricchire i tuoi video, insieme a una selezione diversificata di avatar AI. Combinati con modelli e scene personalizzabili, HeyGen ti offre ampia flessibilità creativa.

