Creatore di Video per la Crescita tra Pari: Potenzia la Condivisione della Conoscenza del Team

Ottimizza lo sviluppo dei dipendenti con una piattaforma facile da usare, sfruttando gli avatar AI per creare contenuti di condivisione della conoscenza professionali e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video 'educativo' di 90 secondi che spieghi un aggiornamento tecnico complesso per la 'condivisione della conoscenza' all'interno di un'organizzazione. Pubblico di riferimento: Team di ingegneria e prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e preciso, utilizzando sovrapposizioni di testo animate e visualizzazioni di dati, con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 2 minuti che mostri strategie efficaci per lo 'sviluppo dei dipendenti' attraverso il mentoring tra pari. Pubblico di riferimento: Team leader e dipartimenti HR. Il video dovrebbe avere uno stile visivo motivazionale e aziendale, incorporando filmati di stock diversificati e modelli professionali dalla libreria di modelli e scene di HeyGen e supporto di media/stock per illustrare diversi scenari di mentoring.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video 'how-to' conciso di 45 secondi sull'ottimizzazione della collaborazione virtuale del team, sfruttando le capacità di un 'creatore di video AI' per una rapida creazione di contenuti. Pubblico di riferimento: Tutti i dipendenti che cercano di migliorare la produttività. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico con transizioni rapide e una colonna sonora vivace, dimostrando quanto facilmente i contenuti possano essere condivisi su piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen e il testo-a-video da script.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Crescita tra Pari

Potenzia il tuo team con video di formazione coinvolgenti ed efficaci sfruttando l'AI per una condivisione della conoscenza e uno sviluppo dei dipendenti senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo testo o scrivendo direttamente nell'editor. La nostra piattaforma utilizza questo script per una generazione precisa di "testo-a-video", garantendo una consegna accurata delle informazioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand o presentatore, dando vita ai tuoi contenuti con un tocco umano.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i nostri "controlli di branding" per mantenere un aspetto coerente e professionale per tutti i tuoi video educativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video con "sottotitoli" automatici e un voiceover naturale, quindi condividilo facilmente in tutta la tua organizzazione per una condivisione della conoscenza efficace.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Motivazione tra Pari

Produci video ispiratori e motivazionali con l'AI per sollevare i colleghi, incoraggiando la crescita personale e professionale all'interno dei team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per trasformare i tuoi script in video coinvolgenti in modo efficiente. Questo innovativo creatore di video AI semplifica la produzione, rendendo la creazione di video complessi accessibile a tutti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei video?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del brand nei tuoi video senza soluzione di continuità. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti, dai video di formazione alla condivisione della conoscenza, mantengano un aspetto coerente e professionale.

HeyGen può generare automaticamente voiceover e sottotitoli?

Sì, HeyGen dispone di robuste capacità di generazione di voiceover e aggiunge automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità. Queste caratteristiche tecniche sono cruciali per creare video educativi di impatto e migliorare lo sviluppo dei dipendenti.

Come può HeyGen assistere nella creazione di contenuti educativi efficaci?

HeyGen funge da potente creatore di video AI per produrre video educativi di alta qualità e video how-to, utilizzando la sua piattaforma online intuitiva. Puoi facilmente iniziare con modelli, integrare registrazioni dello schermo e accedere a una libreria di media per arricchire i tuoi contenuti per una strategia L&D robusta.

