Creatore di Video di Formazione sul Libro Paga: Semplifica l'Onboarding HR

Ottimizza lo sviluppo della formazione sul libro paga e migliora la ritenzione con video coinvolgenti creati facilmente utilizzando avatar AI.

Crea un video di formazione per i nuovi assunti di 60 secondi, guidandoli attraverso le procedure essenziali del libro paga. Il video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole e professionale che spiega i concetti in modo chiaro, con uno stile visivo pulito e moderno, musica di sottofondo calma e sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi sulla conformità del libro paga per i dipendenti attuali, dettagliando i recenti cambiamenti normativi. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo delle interfacce software con una voce fuori campo chiara generata da un copione, assicurando che tutti i punti chiave siano compresi con l'aiuto del testo-a-video da copione per una produzione efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto a tutto il personale, illustrando una nuova funzionalità all'interno del sistema di gestione del libro paga. Utilizza uno stile visivo animato e coinvolgente con musica vivace e generazione di voce fuori campo chiara, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida e un aspetto coerente del marchio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di istruzioni sul libro paga di 90 secondi che risponda alle domande comuni dei dipendenti riguardo alle buste paga e alle detrazioni. Presenta il contenuto in un formato di domande e risposte amichevole, utilizzando uno stile visivo pulito e accessibile con supporto di media stock dalla libreria multimediale/supporto stock, e assicurati di generare una voce fuori campo nitida e sottotitoli/caption chiari per una comprensione completa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione sul Libro Paga

Ottimizza la tua formazione HR e demistifica i concetti complessi del libro paga con video di formazione per i dipendenti professionali e coinvolgenti, rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di formazione sul libro paga. La nostra funzione di testo-a-video convertirà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, semplificando il processo di creazione video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Migliora la tua formazione con elementi visivi dinamici. Seleziona un agente video AI per presentare i tuoi contenuti o personalizza un modello dalla nostra libreria per adattarlo al tuo marchio e argomento del libro paga.
3
Step 3
Aggiungi una Voce Fuori Campo Professionale
Genera una narrazione professionale per i tuoi contenuti utilizzando la generazione di voce fuori campo, assicurando una consegna chiara e coinvolgente delle informazioni complesse sul libro paga.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione sul libro paga. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurando una presentazione di alta qualità pronta per il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica i Concetti Complessi del Libro Paga

.

Utilizza i video esplicativi AI per chiarire le procedure e le politiche intricate del libro paga, rendendole facilmente digeribili per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sul libro paga?

HeyGen funge da agente video AI intuitivo, permettendoti di produrre rapidamente video di formazione sul libro paga professionali. Utilizzando la nostra funzione di testo-a-video e avatar AI, puoi trasformare i copioni in contenuti coinvolgenti, semplificando l'intero processo di produzione video.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di formazione dei dipendenti?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste per i tuoi video di formazione dei dipendenti, inclusi un editor drag-and-drop, modelli personalizzabili e controlli di branding per loghi e colori. Questo assicura che i tuoi contenuti video di formazione e onboarding HR si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può migliorare l'accessibilità dei video di istruzioni sul libro paga?

Assolutamente. HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei tuoi video di istruzioni sul libro paga attraverso la generazione avanzata di voce fuori campo, offrendo narrazioni dal suono naturale in più lingue. Inoltre, sono inclusi sottotitoli/caption automatici, rendendo i tuoi video di formazione dei dipendenti inclusivi e facili da seguire.

Come fa HeyGen a rendere comprensibili le procedure complesse del libro paga?

Il creatore di video esplicativi AI di HeyGen è progettato per demistificare i concetti complessi del libro paga. Sfruttando gli strumenti AI, puoi creare video esplicativi sul libro paga coinvolgenti e chiari che scompongono le procedure dettagliate del libro paga in video di formazione facilmente digeribili, migliorando la comprensione e la ritenzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo