Crea un video compassionevole di 60 secondi per pazienti e famiglie, utilizzando un avatar AI amichevole per spiegare chiaramente una diagnosi medica comune derivata da un referto del paziente. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e professionale, accompagnato da una narrazione audio rilassante e chiara, rendendo le informazioni complesse accessibili e rassicuranti. Questo video mira a demistificare il gergo medico, sfruttando il potere degli avatar AI per fornire una comunicazione personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 45 secondi progettato per operatori sanitari e studenti di medicina, riassumendo i risultati critici di un complesso referto medico utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo, basato sui dati e altamente professionale, concentrandosi su un trasferimento di conoscenze efficiente con grafica chiara e una voce sicura. Questo breve pezzo dimostra come distillare rapidamente rapporti lunghi in intuizioni pratiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i social media destinato al pubblico generale, utilizzando immagini energiche e una generazione di voce chiara per evidenziare un parametro di salute di base comunemente presente nei referti dei pazienti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo luminoso e incoraggiante con una traccia audio vivace, rendendo l'educazione alla salute accessibile e condivisibile. Questo rapido spiegatore dimostra una produzione video sanitaria efficace per un coinvolgimento pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 3
Genera un video accogliente di 75 secondi rivolto a potenziali nuovi pazienti, introducendo come una clinica semplifica la comprensione dei loro referti attraverso strumenti moderni, garantendo chiarezza e trasparenza. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, rassicurante e professionale, con i sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità, completato da un tono audio caldo e invitante. Questo video sanitario professionale mostra l'impegno della clinica nella comprensione e fiducia del paziente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video per referti pazienti

Trasforma senza sforzo referti pazienti complessi in video chiari, professionali e generati dall'AI, semplificando l'educazione e la comunicazione con i pazienti con immagini coinvolgenti e avatar AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci i dati del referto del paziente e le intuizioni mediche come script. Utilizza la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per convertire il tuo testo in voiceover dal suono naturale, pronto per la generazione video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare visivamente il referto del paziente. Questo aggiunge un tocco umano, rendendo le informazioni complesse più accessibili e coinvolgenti per i pazienti.
3
Step 3
Applica Immagini e Branding
Migliora il tuo video con immagini pertinenti, animazioni mediche e assicurati che i controlli di branding (logo, colori) siano applicati. Incorpora il logo e la palette di colori della tua clinica per mantenere un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Una volta completato il video del referto del paziente, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per finalizzare e scaricare il tuo video in vari formati, pronto per la condivisione su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Crea Contenuti Sanitari Coinvolgenti per i Social Media

Produci rapidamente clip video accattivanti dai referti dei pazienti per i social media, espandendo la portata e migliorando la consapevolezza della salute pubblica.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare i processi del Creatore di Video per Referti Medici per l'educazione dei pazienti?

HeyGen consente ai professionisti sanitari di trasformare complessi referti medici in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script, garantendo un'educazione chiara e accessibile per i pazienti. Questo permette una produzione video sanitaria efficiente senza un ampio editing.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per video sanitari professionali?

HeyGen offre una piattaforma di generazione video end-to-end, combinando tecnologia avanzata di generazione vocale AI con modelli video personalizzabili e una ricca libreria di media stock. Questo consente la creazione di video sanitari professionali di alta qualità senza sforzo.

HeyGen può convertire presentazioni PPT/PDF esistenti in video avatar coinvolgenti per la sanità?

Assolutamente, HeyGen ti permette di caricare contenuti PPT/PDF esistenti e infonderli con avatar AI dinamici, migliorando i tuoi contenuti visivi e il branding. Questa capacità semplifica la trasformazione di rapporti statici in formati video accattivanti per varie esigenze di comunicazione.

HeyGen è adatto per creare contenuti video per canali YouTube o campagne sui social media nel settore sanitario?

Sì, HeyGen è ideale per produrre contenuti video diversificati, inclusi video informativi per canali YouTube e brevi video coinvolgenti per i social media. Le sue robuste funzionalità, come avatar AI e testo-a-video da script, lo rendono perfetto per espandere la tua portata e l'impatto educativo.

