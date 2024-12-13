Hub Generale per la Creazione di Video di Onboarding dei Pazienti: Aumenta il Coinvolgimento

Crea facilmente video coinvolgenti per i pazienti, dai messaggi di benvenuto alle guide HIPAA, con i nostri avatar AI.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi pazienti, personalizzato per i pazienti in arrivo, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso i primi passi con una voce narrante calda e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, utilizzando grafiche chiare e un tono audio rassicurante per dare una prima impressione positiva per l'inserimento dei pazienti.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per semplificare informazioni mediche complesse o guidare i pazienti attraverso i dettagli dei moduli HIPAA e di consenso, rivolto ai pazienti che necessitano di spiegazioni chiare. Questo video dovrebbe sfruttare le capacità di testo-a-video per generare contenuti in modo efficiente, completato da sottotitoli chiari per migliorare la comprensione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere preciso e calmo, garantendo che le informazioni siano facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo di 30 secondi per la tua clinica, posizionato come componente centrale di un hub generale per la creazione di video di onboarding dei pazienti, rivolto ai potenziali pazienti che esplorano i tuoi servizi. Utilizza un'estetica visiva vivace e professionale, utilizzando modelli pre-progettati e scene dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare la tua struttura e il tuo team. L'audio dovrebbe essere vivace e accogliente, creando un primo sguardo coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 40 secondi progettato per aumentare il coinvolgimento nell'onboarding dei pazienti offrendo una rapida panoramica delle risorse per i pazienti, destinato a un vasto pubblico su varie piattaforme digitali. La produzione dovrebbe enfatizzare uno stile visivo moderno ed energico con una traccia audio incoraggiante e chiara, utilizzando strategicamente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare la sua portata e impatto sui social media e sui siti web delle cliniche, scalando efficacemente l'educazione e il supporto ai pazienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Onboarding dei Pazienti

Crea senza sforzo video di onboarding dei pazienti coinvolgenti e informativi che semplificano informazioni complesse e accolgono nuovi pazienti nella tua pratica.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Script o Modello
Inizia digitando o incollando il tuo script per generare automaticamente le scene. In alternativa, avvia il tuo progetto selezionando un modello professionale su misura per il settore sanitario per costruire rapidamente il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI per un Tocco Personalizzato
Migliora i tuoi video di onboarding con avatar AI realistici. Questi presentatori digitali possono comunicare efficacemente informazioni chiave, rendendo i tuoi video più coinvolgenti e personali per i nuovi pazienti.
3
Step 3
Migliora l'Accessibilità con Voiceover e Sottotitoli
Migliora la comprensione e l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli al tuo video. Puoi anche utilizzare la generazione di voiceover per garantire che il tuo messaggio di onboarding per i pazienti sia chiaramente compreso da tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di onboarding dei pazienti in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Questo potente creatore di video di onboarding assicura che i tuoi contenuti raggiungano i pazienti ovunque si trovino.

Scala i Programmi di Educazione dei Pazienti

Sviluppa e distribuisci una gamma più ampia di contenuti educativi per i pazienti, raggiungendo più individui in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come hub generale per la creazione di video di onboarding dei pazienti?

HeyGen fornisce ai professionisti sanitari un avanzato agente video AI e un hub di creazione video per produrre video di onboarding dei pazienti coinvolgenti. Utilizza funzionalità come avatar AI e capacità di testo-a-video per semplificare informazioni mediche complesse e creare video di benvenuto per nuovi pazienti in modo efficiente.

HeyGen può aiutare le pratiche sanitarie a creare video guida per i moduli HIPAA e di consenso?

Assolutamente. L'intuitivo creatore di video di onboarding di HeyGen ti consente di generare video guida per l'onboarding, inclusi video guida chiari per i moduli HIPAA e di consenso. Con la generazione di sottotitoli e l'editing basato su scene, puoi garantire che le informazioni critiche siano facilmente digeribili per i pazienti.

Quali funzionalità offre HeyGen per il branding e la collaborazione del team sui contenuti di onboarding dei pazienti?

HeyGen offre robuste opzioni di personalizzazione del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio in tutti i video di onboarding dei pazienti. La nostra piattaforma supporta anche una collaborazione di team senza soluzione di continuità, consentendo ai team sanitari di lavorare insieme in modo efficiente sulla creazione e gestione dei video.

Come può HeyGen aumentare il coinvolgimento nell'onboarding dei pazienti e scalare l'educazione dei pazienti?

HeyGen trasforma l'esperienza di onboarding dei pazienti consentendo la creazione di video di onboarding dinamici e interattivi che aumentano il coinvolgimento. Sfruttando avatar AI e un'ampia selezione di modelli, le pratiche sanitarie possono scalare in modo efficiente l'educazione e il supporto ai pazienti, garantendo una comunicazione coerente e di alta qualità.

