Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi specificamente per i responsabili di clinica e gli ufficiali dell'esperienza del paziente, mostrando il potere del visual storytelling per evidenziare efficacemente i punti di contatto e i punti critici del paziente all'interno di una mappa del percorso del cliente. Impiega uno stile visivo empatico e coinvolgente, garantendo leggibilità con sottotitoli/caption precisi generati direttamente dalla funzione Testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto a consulenti sanitari e product manager nel settore health tech, illustrando la personalizzazione senza sforzo di uno strumento di mappatura del percorso. Il video dovrebbe essere veloce e moderno, dimostrando come i Template e le scene disponibili possano essere adattati, arricchiti da voiceover AI diversificati generati dalla capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ottimista di 60 secondi per team di marketing e specialisti della comunicazione nel settore sanitario, enfatizzando l'interfaccia user-friendly per ottimizzare l'esperienza del cliente attraverso video adattabili del percorso del paziente. La narrazione visiva dovrebbe essere luminosa e versatile, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini ricche e mostrando il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Mappatura del Percorso del Paziente

Trasforma percorsi del paziente complessi in narrazioni video chiare e avvincenti con il nostro strumento intuitivo. Visualizza esperienze, ottimizza l'assistenza e favorisci la comprensione.

1
Step 1
Crea la Tua Mappa del Percorso
Inizia selezionando un template di mappa del percorso del cliente rilevante dalla nostra vasta libreria per strutturare l'esperienza del tuo paziente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Personaggi
Arricchisci la tua narrazione incorporando avatar AI e un costruttore di personaggi online per rappresentare i punti di contatto e le emozioni chiave del paziente durante il percorso.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Dai vita alla tua storia con la nostra funzione di testo-a-video da script, trasformando le tue intuizioni sul percorso in voiceover avvincenti senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo storytelling visivo esportando le tue animazioni di mappe dinamiche in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme e pubblici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Risultati Positivi dei Pazienti

.

Trasforma le storie di successo dei pazienti e le esperienze di percorso migliorate in video AI coinvolgenti, dimostrando efficacemente gli impatti positivi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di mappatura del percorso del cliente?

HeyGen semplifica la creazione di video dinamici di mappatura del percorso del cliente permettendoti di trasformare gli script in narrazioni visive coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e le funzionalità di testo-a-video per illustrare facilmente ogni fase del percorso del cliente, rendendo i processi complessi chiari e avvincenti.

Posso utilizzare avatar AI e voiceover per migliorare i video di mappatura del percorso del paziente?

Assolutamente, HeyGen ti consente di integrare avatar AI realistici e voiceover AI nei tuoi video di mappatura del percorso del paziente. Questo migliora significativamente il visual storytelling, dando vita alle tue mappe del percorso con animazioni dinamiche e personaggi personalizzati che risuonano con il tuo pubblico.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace online per il visual storytelling nella mappatura del percorso?

HeyGen è un potente strumento online e creatore di video di mappatura del percorso con un'interfaccia user-friendly, rendendo il visual storytelling accessibile. Utilizza una vasta gamma di template e il nostro editor collaborativo per progettare e animare rapidamente mappe del percorso dettagliate che comunicano chiaramente esperienze complesse del cliente.

Come possono le capacità video di HeyGen ottimizzare i percorsi e le esperienze dei clienti?

Le innovative capacità video di HeyGen aiutano a ottimizzare i percorsi dei clienti fornendo una rappresentazione visiva coinvolgente di ogni punto di interazione. Creando video coinvolgenti, puoi evidenziare le esperienze e i punti di contatto chiave del cliente, favorendo una migliore comprensione e uno sviluppo strategico più efficace.

