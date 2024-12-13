Creatore di Video Istruzionali per Pazienti: Crea Video Coinvolgenti

Dai potere ai professionisti sanitari di creare guide pratiche coinvolgenti e documentazione video con avatar AI dinamici.

Crea un video di 45 secondi per l'accoglienza dei nuovi visitatori della clinica. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che li guida attraverso le procedure di check-in e le strutture della clinica, mantenendo uno stile visivo accogliente e professionale con una voce AI calma e rassicurante. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen possano personalizzare l'esperienza iniziale del paziente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 60 secondi per i pazienti che spiega i passaggi di preparazione per una procedura medica comune. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e pulito, utilizzando grafica chiara e semplici visualizzazioni passo-passo, accompagnato da una voce AI concisa e autorevole generata direttamente da un copione. Sottolinea la facilità di creare guide chiare su come fare utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 30 secondi con istruzioni per i pazienti sul dosaggio e il momento corretto per l'assunzione dei farmaci. Questo video necessita di uno stile visivo semplice e diretto, magari utilizzando elementi animati per rappresentare i farmaci, combinato con una voce fuori campo chiara. È fondamentale includere sottotitoli in più lingue per garantire l'accessibilità a una base di pazienti diversificata, mostrando la capacità di HeyGen di creare contenuti accessibili.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi per le istruzioni di cura post-dimissione, concentrandoti su consigli per il recupero a casa. Lo stile visivo dovrebbe essere di supporto ed empatico, con scene delicate (ad esempio, un ambiente domestico confortevole) tratte da una libreria multimediale, completate da una voce fuori campo AI calda e incoraggiante. Dimostra come la generazione di voiceover di HeyGen e il supporto della libreria/stock multimediale possano creare video di formazione coinvolgenti per l'autocura dei pazienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Istruzionali per Pazienti

Crea facilmente video istruzionali per pazienti professionali e coinvolgenti con AI, garantendo una comunicazione chiara e una migliore comprensione da parte dei pazienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Scegli un Modello
Inizia redigendo il contenuto delle istruzioni per i pazienti o selezionando un modello pronto all'uso dalla vasta libreria di HeyGen. Personalizza queste scene pre-progettate per una rapida creazione di video educativi per i pazienti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce Fuori Campo
Migliora il tuo video con un avatar AI professionale di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro. Abbinalo a una voce fuori campo AI in varie lingue, offrendo un volto e una voce amichevoli e coerenti per i tuoi video di accoglienza dei pazienti.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli per l'Accessibilità
Assicurati che le tue istruzioni per i pazienti siano accessibili a tutti aggiungendo automaticamente sottotitoli e didascalie utilizzando le funzionalità integrate di HeyGen. Questa capacità cruciale aiuta la comprensione e la conformità, specialmente per i pazienti con problemi di udito o che preferiscono leggere.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto Educativo
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati adatti a diverse piattaforme utilizzando gli strumenti di esportazione di HeyGen. Condividi i tuoi video istruzionali per i pazienti di grande impatto attraverso i tuoi sistemi interni o portali per i pazienti per supportare un'assistenza efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala l'Educazione dei Pazienti

.

Produci efficacemente un alto volume di video educativi per i pazienti, estendendo la tua portata per istruire e informare una demografia di pazienti più ampia a livello globale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video educativi per i pazienti per i professionisti sanitari?

HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, permettendo ai professionisti sanitari di creare video educativi per i pazienti in modo efficiente. Utilizza i nostri avatar AI e le voci fuori campo AI per fornire informazioni chiare e coerenti, rendendo i temi medici complessi facili da comprendere per i pazienti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video istruzionali per pazienti?

HeyGen offre un potente editor drag-and-drop e modelli personalizzabili, permettendoti di produrre rapidamente video istruzionali di alta qualità per i pazienti. Aggiungi facilmente registrazioni dello schermo e sottotitoli per guidare i pazienti attraverso le procedure o l'uso dei farmaci passo dopo passo.

HeyGen è adatto per creare video di formazione sanitaria con avatar AI?

Sì, HeyGen è un ideale creatore di video di formazione sanitaria, con una varietà di avatar AI che possono fornire contenuti formativi in più lingue. Questo consente una documentazione video scalabile e coerente per l'inserimento del personale e lo sviluppo professionale continuo.

HeyGen supporta contenuti multilingue per i video di accoglienza dei pazienti?

HeyGen ti consente di creare video di accoglienza per i pazienti inclusivi supportando la generazione di testo in video in più lingue. Questo assicura che la tua documentazione video raggiunga efficacemente una demografia di pazienti diversificata, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo