Crea un video istruttivo di 1 minuto che spieghi in modo conciso i passaggi per la cura delle ferite a casa dopo un intervento chirurgico minore, rivolto a pazienti adulti che cercano una guida visiva chiara. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e rassicurante, con un avatar AI amichevole che dimostra ogni passaggio, accompagnato da una voce narrante calma e informativa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire facilmente le linee guida mediche in una spiegazione visiva coinvolgente, garantendo un'elevata comprensione da parte dei pazienti.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 45 secondi rivolto a una popolazione di pazienti diversificata, concentrandosi sull'importanza dell'aderenza costante alla terapia farmacologica per condizioni croniche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo ed empatico, utilizzando modelli e scene professionali per presentare chiaramente le informazioni chiave. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per offrire varie opzioni linguistiche e garantire una comprensione completa attraverso sottotitoli/caption auto-generati, affrontando la necessità di supporto multilingue nella comunicazione sanitaria.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di benvenuto di 2 minuti per l'onboarding dei nuovi pazienti che si uniscono a una struttura sanitaria, con l'obiettivo di familiarizzarli con i servizi e cosa aspettarsi. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e professionale, integrando senza soluzione di continuità gli elementi del marchio della clinica, mentre l'audio presenta una narrazione chiara e invitante. Arricchisci il video con immagini pertinenti dalla vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per creare un'introduzione completa e coinvolgente, supportando efficacemente i professionisti sanitari nel semplificare il processo di onboarding.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 1 minuto e 30 secondi per i pazienti che imparano a utilizzare un nuovo dispositivo medico a casa, garantendo una consegna precisa delle informazioni mediche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e istruttivo, utilizzando un montaggio basato su scene per evidenziare ogni passaggio operativo, accompagnato da una voce narrante precisa e rassicurante. Dopo la creazione, adatta facilmente il video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, massimizzando la portata e la comprensione dei pazienti attraverso questo generatore di video AI.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Istruttivi per Pazienti

Produci senza sforzo video educativi chiari, coinvolgenti e conformi che migliorano la comprensione e i risultati dei pazienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto educativo nella piattaforma. Sfrutta la generazione da testo a video per convertire automaticamente il tuo copione in un video, garantendo che le informazioni mediche accurate siano trasmesse efficacemente ai pazienti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco personale e professionale. Completa il tuo messaggio con un modello professionale adatto progettato per la comunicazione sanitaria.
3
Step 3
Personalizza i Dettagli del Video
Affina il tuo video con una generazione di voiceover di alta qualità, selezionando il tono e la lingua perfetti. Migliora la comprensione dei pazienti aggiungendo elementi di branding come il tuo logo e colori specifici per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Istruttivo
Finalizza il tuo video istruttivo per i pazienti ed esportalo in vari formati per una distribuzione senza soluzione di continuità su diverse piattaforme. Consenti ai professionisti sanitari di fornire supporto chiaro, accessibile e multilingue per una migliore comprensione dei pazienti.

Casi d'Uso

Migliora l'Istruzione e l'Aderenza dei Pazienti

Sfrutta gli avatar AI e i contenuti video coinvolgenti per migliorare la comprensione dei pazienti e garantire una maggiore aderenza alle istruzioni di cura.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi per i pazienti?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di generazione video AI e avatar AI realistici per trasformare i testi in video istruttivi coinvolgenti per i pazienti. Questo processo di generazione da testo a video semplificato riduce significativamente il tempo e le risorse necessarie per una produzione video sanitaria efficace.

HeyGen è adatto per creare video istruttivi per pazienti conformi a HIPAA?

Sì, HeyGen dà priorità alla sicurezza dei dati e alla conformità, rendendolo una piattaforma video AI adatta per contenuti medici sensibili. Sebbene gli utenti siano responsabili della loro specifica conformità HIPAA, HeyGen offre misure di sicurezza robuste e aderisce agli standard di conformità SOC 2 e GDPR.

HeyGen può generare video educativi per pazienti multilingue con voiceover realistici?

Assolutamente. HeyGen supporta un'ampia generazione di voiceover multilingue, consentendo ai professionisti sanitari di creare video educativi per pazienti in varie lingue. Questa funzione migliora la comprensione e l'accessibilità dei pazienti, garantendo che le informazioni mediche vitali raggiungano efficacemente un pubblico diversificato.

Quali caratteristiche rendono HeyGen accessibile ai professionisti sanitari senza esperienza di editing video?

HeyGen è progettato per essere facile da usare, consentendo ai professionisti sanitari di creare video educativi di alta qualità senza competenze di editing specializzate. Offre una vasta gamma di modelli professionali ed elementi di branding, permettendo agli utenti di produrre video con marchio semplicemente da un copione o una creazione video nativa da prompt.

