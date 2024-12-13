generatore di video informativi per pazienti: semplifica l'educazione del paziente

Migliora la comprensione del paziente con contenuti medici coinvolgenti e multilingue creati da avatar AI.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una guida passo-passo di 45 secondi per gli utenti di telemedicina alla prima esperienza, garantendo un'esperienza fluida. Il video dovrebbe presentare immagini luminose e intuitive con istruzioni chiare, accompagnate da un avatar AI amichevole per guidare attraverso il processo, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per un'esperienza educativa sanitaria coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo medico conciso di 30 secondi per i pazienti in fase di recupero da interventi chirurgici minori. Utilizza uno stile visivo pulito e informativo con punti elenco e diagrammi semplici, usando la funzione di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente le istruzioni post-operatorie critiche in immagini chiare e sottotitoli per una comprensione immediata del paziente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video introduttivo di 60 secondi per tutti i nuovi e attuali pazienti per navigare nel portale online della clinica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, mostrando screenshot reali del portale con evidenziazioni animate, e presentando un avatar AI che fornisce una narrazione chiara e coinvolgente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per semplificare questo processo di generazione di video informativi per i pazienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona la generazione di video informativi per pazienti

Crea senza sforzo video esplicativi medici chiari, accurati e coinvolgenti per migliorare la comprensione e la conformità del paziente con la nostra piattaforma video AI.

1
Step 1
Crea il tuo script
Incolla il tuo script informativo per i pazienti direttamente nella piattaforma. La nostra AI convertirà istantaneamente il testo in video dallo script, formando la base del tuo video esplicativo medico.
2
Step 2
Scegli il tuo avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale dalla nostra libreria diversificata per presentare i tuoi contenuti. Puoi personalizzare gli avatar AI per garantire una presenza affidabile e relazionabile per i tuoi video educativi sanitari.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi, immagini o filmati pertinenti dalla nostra libreria multimediale. Applica controlli di branding come il tuo logo e colori specifici per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Genera ed esporta
Visualizza in anteprima i tuoi video generati da AI completi e apporta eventuali aggiustamenti finali. Quindi, esporta il tuo video informativo per i pazienti di alta qualità in vari formati per una facile condivisione su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la comprensione del paziente e la formazione del personale

.

Sviluppa video potenziati dall'AI per l'inserimento dei pazienti, le spiegazioni delle procedure e la formazione del personale, portando a migliori risultati e efficienza operativa.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere i professionisti sanitari nell'educazione del paziente?

HeyGen consente ai professionisti sanitari di creare video educativi chiari e coinvolgenti, migliorando significativamente la comprensione del paziente di informazioni mediche complesse. Il nostro generatore di video AI e gli avatar AI personalizzabili semplificano la produzione di materiali educativi per i pazienti, migliorando la condivisione delle conoscenze mediche in modo efficiente.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per la creazione di contenuti medici?

HeyGen è un potente generatore di video AI specificamente progettato per semplificare la produzione di video sanitari, permettendo agli utenti di produrre senza sforzo video esplicativi medici di alta qualità. La sua piattaforma intuitiva e gli avatar AI avanzati garantiscono la rapida creazione di video medici professionali, riducendo il tempo e lo sforzo della produzione tradizionale.

HeyGen può produrre contenuti medici multilingue per popolazioni di pazienti diverse?

Sì, HeyGen supporta pienamente la creazione di contenuti medici multilingue, permettendo alle organizzazioni sanitarie di raggiungere efficacemente un pubblico globale. Con la capacità di generare contenuti in oltre 40 lingue, HeyGen assicura che i tuoi video informativi per i pazienti siano accessibili e culturalmente rilevanti, migliorando la comprensione del paziente in tutto il mondo.

Come semplifica HeyGen la formazione del personale e la condivisione interna delle conoscenze mediche?

HeyGen fornisce una soluzione efficiente per generare materiali di formazione coerenti e video esplicativi medici per il personale all'interno delle organizzazioni sanitarie. I suoi diversi modelli di video e i video generati da AI semplificano la creazione di contenuti per lo sviluppo professionale, favorendo una maggiore collaborazione del team e la conservazione delle conoscenze tra i professionisti sanitari.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo