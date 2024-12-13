Creatore di Video Educativi per Pazienti: Coinvolgi i Pazienti Più Velocemente

Semplifica rapidamente le informazioni mediche complesse per i pazienti e migliora la comprensione attraverso la nostra potente funzione di creazione di video da testo.

Immagina di creare un video educativo di 90 secondi per i pazienti che spiega chiaramente i benefici e il processo di un nuovo piano di gestione del diabete. Questo video è pensato per pazienti adulti e i loro caregiver, richiedendo uno stile visivo calmo, professionale e rassicurante, accompagnato da una narrazione chiara e di supporto. Gli utenti possono utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, migliorando la comprensione attraverso la generazione intuitiva di Voiceover e semplificando le informazioni mediche complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di formazione di 2 minuti per il nuovo personale infermieristico, che dettagli meticolosamente la procedura corretta per la medicazione sterile delle ferite. Destinato ai professionisti sanitari, questo video richiede uno stile visivo preciso e istruttivo con dimostrazioni passo-passo e un tono audio chiaro e autorevole. Sfruttando la capacità di HeyGen di creare video da testo, i documenti di protocollo dettagliati possono essere rapidamente convertiti in contenuti coinvolgenti, con i passaggi cruciali catturati attraverso sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità e la ritenzione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio di servizio pubblico di 45 secondi destinato al pubblico generale, sottolineando l'importanza dei controlli sanitari regolari. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo stimolante e accessibile, incorporando animazioni amichevoli e una voce calda e incoraggiante. I modelli e le scene di HeyGen offrono un modo rapido per assemblare immagini coinvolgenti provenienti dalla sua libreria multimediale/supporto stock, espandendo così efficacemente il coinvolgimento dei pazienti con un messaggio visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo di 1 minuto creato specificamente per studenti di medicina e clinici praticanti, che mostri la funzionalità complessa e i profondi benefici di una tecnologia di imaging diagnostico all'avanguardia. Questo particolare video richiede un'estetica visiva sofisticata e high-tech, completa di sovrapposizioni grafiche dettagliate e un voiceover articolato e informativo. Attraverso HeyGen, i creatori ottengono la flessibilità di utilizzare la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo una visione ottimale su diverse piattaforme professionali e quindi elevando la qualità della creazione di contenuti medici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Educativi per Pazienti

Trasforma facilmente informazioni mediche complesse in video educativi per pazienti coinvolgenti, chiari e professionali con l'AI. Semplifica il tuo messaggio ed espandi il coinvolgimento dei pazienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto medico nell'editor. La nostra piattaforma utilizza la creazione di video da testo per generare la tua bozza iniziale di video, supportando la rapida creazione di contenuti medici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tuo contenuto.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Integra il logo, i colori e altri elementi di branding della tua clinica utilizzando i nostri controlli di branding completi. Migliora il tuo video con media stock rilevanti e modelli per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video educativo per pazienti di alta qualità con ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Condividilo su più piattaforme per semplificare efficacemente le informazioni mediche complesse e raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Conformità dei Pazienti

.

Migliora il coinvolgimento dei pazienti e l'aderenza ai piani di trattamento attraverso video coinvolgenti e personalizzati generati dall'AI che rendono l'apprendimento intuitivo e memorabile.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi per pazienti utilizzando l'AI?

HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, permettendoti di trasformare informazioni mediche complesse direttamente da un copione in video educativi coinvolgenti per i pazienti. Puoi sfruttare avatar AI realistici e una creazione avanzata di video da testo per produrre senza sforzo contenuti video educativi di alta qualità per il tuo pubblico.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per espandere il coinvolgimento dei pazienti?

HeyGen supporta l'espansione del coinvolgimento dei pazienti attraverso il suo robusto supporto multilingue e la generazione avanzata di Voiceover, permettendoti di fornire i tuoi video educativi a un pubblico diversificato. Inoltre, puoi creare contenuti accattivanti in qualità 4k, garantendo che la tua creazione di contenuti medici sia professionale e ampiamente accessibile.

HeyGen può integrare contenuti medici esistenti e branding nei nuovi video educativi?

Assolutamente, HeyGen consente un'integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi contenuti medici esistenti permettendoti di convertire copioni e potenzialmente anche di riutilizzare contenuti da fonti come PDF o PowerPoint in video. Puoi facilmente applicare i tuoi elementi di branding, inclusi loghi e colori, utilizzando modelli di video personalizzabili e scene per mantenere un aspetto professionale coerente.

Quali misure di sicurezza adotta HeyGen per la creazione di contenuti medici?

HeyGen dà priorità alla sicurezza della tua creazione di contenuti medici, offrendo una piattaforma video AI robusta progettata per gestire responsabilmente le informazioni sensibili. Fornisce un ambiente sicuro per la generazione di video educativi per pazienti, garantendo che i tuoi dati siano protetti durante tutto il processo di creazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo