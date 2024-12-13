Generatore di Video per Politiche sulle Password: AI per la Formazione Aziendale

Crea annunci di politica coinvolgenti senza sforzo utilizzando il testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione aziendale di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti, mostrando le migliori pratiche per creare password sicure in uno stile visivo informativo ma moderno con un tono narrativo sicuro. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire direttamente il tuo script in un video raffinato, assicurando che i dettagli cruciali siano evidenziati tramite sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio di politica di 30 secondi generato dall'AI rivolto ai responsabili di dipartimento, enfatizzando il ruolo critico dell'autenticazione a più fattori nel mantenere la sicurezza organizzativa, presentato con uno stile visivo professionale e d'impatto. Usa i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente una narrazione convincente che sottolinei l'importanza di questa misura di sicurezza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 45 secondi per tutto il personale, dimostrando una guida passo-passo su come reimpostare in modo sicuro la password aziendale, caratterizzato da uno stile visivo pulito e diretto e un tono audio rassicurante. Questo video di branding personalizzato può utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per una rappresentazione coerente dei personaggi e adattarsi a varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Politiche sulle Password

Produci rapidamente video professionali sulle politiche delle password con l'AI, semplificando la formazione aziendale e gli annunci di politica.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar
Inserisci il tuo script di politica per sfruttare la tecnologia di testo in video di HeyGen e seleziona un avatar AI per presentare il tuo contenuto.
2
Step 2
Applica il Tuo Branding
Assicura la coerenza del marchio applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e palette di colori specifiche.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità con la generazione di voiceover AI Text-To-Speech di HeyGen e sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video finale di annuncio della politica ed esportalo nei rapporti d'aspetto desiderati per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Politiche e Procedure Complesse

Trasforma politiche sulle password intricate e procedure di conformità in video esplicativi chiari, comprensibili e coinvolgenti per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio delle politiche?

Il generatore di video AI di HeyGen consente la rapida creazione di video di annuncio delle politiche direttamente dal tuo script. Con i nostri Presentatori AI e la funzionalità di testo in video da script, puoi generare video di formazione aziendale coinvolgenti e coerenti in modo efficiente. Questo fornisce una soluzione di Generazione Video End-to-End per tutte le tue comunicazioni interne.

Posso personalizzare i miei video esplicativi animati con il branding aziendale usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente la personalizzazione del branding per tutti i tuoi contenuti, inclusi i video esplicativi animati. Puoi applicare i tuoi controlli di branding personalizzati, integrare il tuo logo e scegliere da una ricca libreria multimediale per assicurarti che ogni video rifletta l'identità della tua azienda. Puoi persino utilizzare avatar AI personalizzati per trasmettere il tuo messaggio.

Qual è l'approccio di HeyGen per trasformare gli script in video professionali?

HeyGen trasforma la tua scrittura di script in video raffinati attraverso il suo potente motore creativo e la capacità di testo in video da script. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genera un video completo di Presentatori AI, generazione di voiceover professionale e sottotitoli aggiunti automaticamente, semplificando il tuo processo di produzione video.

HeyGen supporta la creazione di video coinvolgenti sulle politiche delle password o tutorial?

Sì, HeyGen è un generatore di video AI ideale per produrre video chiari sulle politiche delle password e altri video di formazione aziendale essenziali. Le sue funzionalità automatizzano la creazione di tutorial, assicurando che le tue istruzioni siano trasmesse in modo efficace e senza filigrane, rendendolo perfetto per il supporto utenti interno o esterno.

