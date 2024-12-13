Creatore di Video Esplicativi per l'Onboarding dei Passeggeri

Per i nuovi passeggeri delle compagnie aeree, immagina un video di onboarding di 45 secondi che li guidi senza intoppi attraverso la loro prima esperienza di volo. Questo video esplicativo animato, luminoso e invitante, arricchito con avatar AI amichevoli e una voce narrante professionale, illustra chiaramente i processi di check-in e sicurezza, favorendo un inizio del viaggio senza stress.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per i viaggiatori, che chiarisca i complessi moduli e procedure doganali internazionali. Utilizzando visual minimalisti e puliti con testo chiaro e conciso sullo schermo e sottotitoli generati, questo video di onboarding semplifica i passaggi burocratici, rendendoli accessibili e rassicuranti per chiunque si prepari a viaggiare all'estero, tutto generato in modo efficiente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di formazione interna dinamico di 30 secondi per i nuovi autisti di autobus, che mostri efficacemente i protocolli di sicurezza essenziali e i consigli per la navigazione delle rotte. Questa creazione video AI coinvolgente, sfruttando una varietà di modelli e scene dalla libreria multimediale, presenta informazioni con rapidi cambi di scena e una voce narrante energica e informativa, aumentando significativamente il coinvolgimento tra i nuovi assunti per qualsiasi servizio di trasporto terrestre.
Prompt di Esempio 3
Crea una demo prodotto di 30 secondi per una nuova app rivoluzionaria di prenotazione viaggi, rivolta a potenziali utenti con una presentazione visivamente elegante e moderna. Questo video esplicativo rapido presenta dimostrazioni dell'interfaccia senza soluzione di continuità, musica di sottofondo vivace e una voce narrante diretta ed esplicativa, ottimizzata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, evidenziando efficacemente l'interfaccia user-friendly e le caratteristiche uniche dell'app.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Esplicativi per l'Onboarding dei Passeggeri

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per i passeggeri con l'AI, garantendo un'introduzione fluida e chiara al loro viaggio.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Inizia rapidamente selezionando da una libreria di modelli video professionali su misura per contenuti esplicativi e di onboarding.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione di Onboarding
Inserisci il tuo copione dettagliato di onboarding per i passeggeri e guarda come la nostra piattaforma utilizza il testo-a-video da copione per dare vita alle tue parole.
3
Step 3
Seleziona un Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo un avatar AI professionale per presentare le tue informazioni di onboarding, rendendo il tuo messaggio più personale.
4
Step 4
Genera Voce Narrante ed Esporta
Utilizza la generazione avanzata di voce narrante per una narrazione dal suono naturale, quindi esporta facilmente il tuo video esplicativo di onboarding per i passeggeri completo e rifinito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione Rapida di Video Esplicativi

Produci rapidamente video esplicativi di onboarding per passeggeri di alta qualità da copioni, trasformando informazioni complesse in guide visive coinvolgenti senza sforzo.

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video esplicativi?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi coinvolgenti e video animati utilizzando un'interfaccia facile da usare. Sfrutta una vasta gamma di modelli video e avatar AI per dare vita alla tua visione creativa in modo rapido e professionale.

Cosa rende HeyGen una piattaforma leader nella creazione di video AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per una creazione video senza soluzione di continuità, permettendoti di trasformare testo in video da copione con avatar AI realistici e generazione di voce narrante di alta qualità. Questo aumenta significativamente l'efficienza nella produzione di vari contenuti, inclusi video di onboarding o demo di prodotti.

Posso personalizzare facilmente i video utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un potente editor drag-and-drop e modelli video estesi per semplificare la personalizzazione. Puoi aggiungere facilmente il tuo branding, scegliere tra diversi avatar AI e generare sottotitoli/caption professionali per adattare il tuo contenuto video.

Come aiuta HeyGen a migliorare il coinvolgimento nella formazione e nell'onboarding?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding e formazione dinamici e coinvolgenti che catturano l'attenzione del tuo pubblico. Con avatar AI e scene personalizzabili, puoi aumentare efficacemente il coinvolgimento nella formazione e assicurarti che i messaggi chiave siano chiaramente comunicati attraverso la creazione di video AI professionali.

