Creatore di Video di Notizie di Partnership: Crea Annunci Coinvolgenti

Trasforma il tuo script in video di annuncio di partnership coinvolgenti che potenziano il tuo brand utilizzando il testo-a-video da script.

Crea un video dinamico di notizie di partnership di 60 secondi, rivolto ai fondatori di startup tecnologiche e ai responsabili marketing. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e pulita con musica di sottofondo energica e un avatar AI professionale che annuncia la notizia. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per articolare i benefici strategici della nuova collaborazione, garantendo una presentazione raffinata e informativa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio di partnership di 90 secondi, mirato ai team di comunicazione aziendale e agli specialisti PR. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato e aziendale, incorporando musica strumentale edificante e una voce fuori campo chiara e articolata per trasmettere efficacemente la notizia. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen e le funzionalità di generazione di voiceover per produrre un messaggio di grande impatto, allineato al brand, che risuoni con un pubblico professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un clip informativo in stile creatore di video di notizie di 45 secondi, progettato per i proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti desiderosi di annunciare nuove collaborazioni. L'approccio visivo dovrebbe essere coinvolgente e informale, ma altamente informativo, con grafiche luminose e amichevoli e una voce AI entusiasta. Assicurati che il video includa sottotitoli per l'accessibilità e attinga dalla ricca libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il suo appeal visivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un segmento tutorial di 1 minuto con l'AI Video Maker per i marketer dei social media e gli educatori online. Il video necessita di un'estetica visivamente ricca e veloce con colori vivaci e una voce AI coinvolgente ed esplicativa che guida lo spettatore. Dimostra le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni di HeyGen e le caratteristiche di testo-a-video da script per mostrare quanto rapidamente si possa creare e adattare contenuti di qualità professionale per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Notizie di Partnership

Crea video di notizie di partnership coinvolgenti con facilità grazie all'AI, dallo script a visuali sorprendenti, perfetti per i social media e gli annunci.

1
Step 1
Scegli un Modello o uno Script
Seleziona tra modelli progettati professionalmente o inserisci il tuo script di notizie per sfruttare l'AI di HeyGen e generare istantaneamente scene iniziali per il tuo video di annuncio di partnership.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video aggiungendo media stock rilevanti dalla nostra vasta libreria e applicando il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding completi.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Dai vita al tuo script con avatar AI realistici o genera voiceover dal suono naturale per trasmettere il tuo messaggio di notizie di partnership con chiarezza e impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di notizie in alta risoluzione, ottimizzato per varie piattaforme social media con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione flessibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Collaborazioni di Successo con Video AI

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per evidenziare il successo e il valore delle tue partnership strategiche e joint venture.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio di partnership?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i tuoi script di testo in "video di annuncio di partnership" professionali senza sforzo. La nostra capacità di "testo-a-video da script" e i "modelli" pronti all'uso rendono la creazione di video efficiente e d'impatto.

Posso personalizzare il contenuto del mio video di notizie usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di "branding" completi per le tue esigenze di "creatore di video di notizie", permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand. Puoi anche utilizzare il nostro "editor drag-and-drop" per personalizzare ogni scena con facilità.

Quali capacità AI offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen integra potenti funzionalità di "editing video AI", inclusi avatar "AI" realistici e generazione di "voiceover" di alta qualità. Questo ti permette di produrre contenuti coinvolgenti senza bisogno di attrezzature di produzione complesse.

HeyGen supporta l'esportazione di video di notizie per i social media?

Sì, HeyGen consente l'"esportazione" senza soluzione di continuità del tuo contenuto "video di notizie" in vari "rapporti d'aspetto", ottimizzati per diverse "piattaforme social media". Puoi anche aggiungere automaticamente "sottotitoli" per una maggiore accessibilità e portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo