Generatore di Video di Annuncio di Partnership: Lancia la Tua Collaborazione

Crea rapidamente annunci di partnership professionali utilizzando template personalizzabili e scene dinamiche.

440/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di annuncio energico di 30 secondi per i follower sui social media e i potenziali clienti, caratterizzato da colori vivaci e transizioni dinamiche accompagnate da una colonna sonora contemporanea e coinvolgente. Sfrutta i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per creare un Video di Partnership visivamente accattivante che catturi immediatamente l'attenzione e comunichi entusiasmo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per stakeholder e investitori, dettagliando una collaborazione strategica con uno stile visivo sofisticato e una voce narrante calma e autorevole. Trasforma un copione dettagliato in una narrazione avvincente utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen, garantendo chiarezza e impatto per questo cruciale Video di Partnership.
Prompt di Esempio 3
Genera un audace video di annuncio di 15 secondi progettato per un pubblico multipiattaforma, enfatizzando un ritmo visivo veloce e un messaggio audio memorabile e conciso. Impiega la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni di HeyGen per ottimizzare questo video di annuncio per un consumo rapido su varie piattaforme social, facendo un'impressione immediata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio di Partnership

Crea facilmente video di annuncio di partnership di impatto con il generatore AI di HeyGen, trasformando le tue collaborazioni strategiche in contenuti video coinvolgenti.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona dalla nostra libreria di template personalizzabili progettati per annunci di partnership, fornendo una base professionale per il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio
Inserisci il tuo messaggio unico di partnership nell'editor di testo, utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da copione per dare vita alle tue parole.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di impatto, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per assicurarti che sia perfettamente ottimizzato per tutte le piattaforme social desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Promozionali di Impatto

.

Progetta annunci video professionali e ad alte prestazioni per massimizzare la portata e l'impatto delle tue notizie di partnership.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio di partnership coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di annuncio di partnership coinvolgenti attraverso la sua piattaforma intuitiva e un'ampia selezione di template personalizzabili. Il nostro generatore di video AI ti consente di produrre efficacemente contenuti di alta qualità per collaborazioni strategiche.

HeyGen offre strumenti per personalizzare i video di partnership con un branding specifico?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di partnership si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e scegliere tra vari template personalizzabili per creare contenuti video di annuncio unici.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre rapidamente video di partnership di alta qualità?

HeyGen accelera la produzione di video con funzionalità come testo-a-video da copione, voce narrante AI e un editor drag-and-drop. Puoi anche utilizzare la nostra libreria di filmati di repertorio e gli avatar AI per creare video di annuncio di partnership coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può adattare i video di annuncio di partnership per diverse piattaforme social?

Assolutamente. HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, permettendoti di ottimizzare i tuoi video di annuncio di partnership per diverse piattaforme social. Questo assicura che i tuoi contenuti video coinvolgenti appaiano professionali ovunque.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo