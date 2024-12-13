Potenzia la Formazione con il nostro creatore di video di formazione per partner

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e l'abilitazione alle vendite utilizzando avatar AI realistici.

Crea un video di formazione di 1 minuto progettato per nuovi ed esistenti partner, spiegando una funzionalità software complessa in modo chiaro e passo dopo passo. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare dimostrazioni sullo schermo con una voce fuori campo chiara e articolata, impiegando avatar AI per guidare gli spettatori attraverso il processo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 45 secondi per i team interni di L&D, mostrando un recente aggiornamento delle funzionalità del prodotto per l'abilitazione alle vendite. Il video dovrebbe avere un'estetica moderna e elegante con transizioni dinamiche e una voce fuori campo autorevole generata facilmente convertendo il copione utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi assunti internazionali che si uniscono a una forza lavoro ibrida, promuovendo un'atmosfera accogliente e informativa. Il video dovrebbe presentare scene visivamente coinvolgenti con una rappresentazione diversificata e offrire sottotitoli/caption in più lingue per garantire accessibilità e comprensione a tutti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi per i rappresentanti di vendita, che funge da rapido promemoria sui principali vantaggi del prodotto per l'abilitazione alle vendite. Lo stile dovrebbe essere veloce e energico, incorporando grafiche audaci e una voce fuori campo entusiasta, sfruttando modelli di video personalizzabili e scene per una creazione rapida e un branding coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Partner

Crea video di formazione per partner coinvolgenti ed efficaci senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, semplificando il processo di produzione dei contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di formazione, quindi sfrutta la nostra capacità di Text-to-video per convertirlo automaticamente in scene.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti di formazione, garantendo una presenza professionale e coinvolgente sullo schermo per i tuoi partner.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Dinamiche
Arricchisci il tuo video con una narrazione chiara e coinvolgente utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione di voci fuori campo, perfetta per spiegare concetti complessi.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con loghi e colori aziendali utilizzando i controlli di branding, quindi esportalo nel formato desiderato per una distribuzione immediata ai partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia l'Abilitazione alle Vendite per i Partner

.

Produci contenuti video potenti alimentati dall'AI con storie di successo dei clienti per fornire ai partner strumenti di abilitazione alle vendite efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica l'intera piattaforma di creazione video. Gli utenti possono trasformare facilmente il testo in video utilizzando avatar AI realistici e sfruttare modelli di video personalizzabili, rendendolo un creatore di video di formazione ideale per qualsiasi organizzazione.

HeyGen può aiutare a generare voci fuori campo AI e sottotitoli per contenuti di formazione globali?

Sì, HeyGen offre un supporto robusto per contenuti multilingue con funzionalità come le traduzioni con un clic e un lettore video multilingue. Genera automaticamente voci fuori campo AI e sottotitoli/caption precisi, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili e coinvolgenti in tutto il mondo.

Quali tipi di controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen per i video aziendali?

HeyGen offre controlli di branding completi per mantenere l'identità della tua azienda in tutti i video. Puoi facilmente integrare il tuo logo, colori specifici del brand e font personalizzati, assicurando che ogni video, inclusi i video di formazione per partner, sia perfettamente allineato con le linee guida del tuo brand.

Come può HeyGen migliorare l'efficienza nella generazione di contenuti video complessi?

HeyGen migliora significativamente l'efficienza grazie al suo editor intuitivo drag n' drop e a uno scriptwriter AI integrato. Questo consente agli utenti di generare rapidamente contenuti video, da una sessione di registrazione dello schermo AI a corsi di formazione completi, accelerando la produzione senza compromettere la qualità.

