Generatore di Video per l'Abilitazione dei Partner: Potenzia Formazione e Vendite

Trasforma script in video di onboarding coinvolgenti per i partner con la generazione di voiceover AI per una comunicazione globale senza interruzioni.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi partner globali che si uniscono al tuo programma. Questo pezzo professionale e informativo dovrebbe presentare un avatar AI che introduce i benefici principali della nostra partnership, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e coerente. Il video mira a dare un impulso efficace al loro percorso di onboarding come partner.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo dinamico di 60 secondi per il tuo team di abilitazione alle vendite, che descrive una nuova funzionalità del prodotto. Questo video coinvolgente, realizzato con la capacità di testo-a-video di HeyGen da script, dovrebbe trasmettere una profonda conoscenza del prodotto attraverso immagini chiare e audio nitido, ulteriormente migliorato da sottotitoli generati automaticamente per garantire l'accessibilità. Il suo scopo è di equipaggiare rapidamente i partner di vendita con aggiornamenti essenziali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto a potenziali partner, evidenziando la facilità di creazione video. Questo video veloce e ispirante, utilizzando i ricchi Template & scene di HeyGen e il supporto della libreria/stock Media diversificata, mostrerà quanto rapidamente possono generare contenuti di alta qualità. L'obiettivo è dimostrare il potere di un generatore di video AI nel semplificare i loro sforzi di marketing.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video collaborativo di rinforzo della formazione di 90 secondi per i partner esistenti. Questo pezzo orientato alla soluzione, sfruttando diversi avatar AI e il ridimensionamento & esportazioni di Aspect-ratio di HeyGen per la consegna su più piattaforme, dovrebbe incoraggiare l'impegno continuo nella formazione dei partner affrontando sfide comuni e offrendo soluzioni pratiche. Lo stile visivo dovrebbe essere incoraggiante e accessibile, promuovendo un senso di Collaborazione di Squadra.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per l'Abilitazione dei Partner

Semplifica la creazione di video di formazione e onboarding coinvolgenti per i partner con un generatore di video AI, assicurando che i tuoi partner siano ben equipaggiati per avere successo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione o messaggio di onboarding. Sfrutta la potenza del testo-a-video da script per generare istantaneamente la bozza iniziale del video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Stile
Aumenta il coinvolgimento scegliendo un avatar AI professionale per presentare le tue informazioni. Applica i colori e il logo del tuo marchio per un riconoscimento coerente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Affina ulteriormente il tuo video con voiceover professionali e dal suono naturale per trasmettere chiaramente il tuo messaggio. Puoi anche aggiungere sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di abilitazione dei partner configurando il ridimensionamento & esportazioni di aspect-ratio per varie piattaforme. Condividilo facilmente per un consumo immediato da parte dei partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Migliora la formazione dei partner condividendo casi studio ispiratori utilizzando contenuti video AI immersivi e personalizzati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen l'abilitazione dei partner con video AI?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo ai team di abilitazione alle vendite di creare rapidamente video di formazione e onboarding completi per i partner. Sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per produrre contenuti coinvolgenti per i partner globali in modo efficiente.

HeyGen può supportare video di formazione multilingue per partner globali?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione di video di formazione multilingue, perfetti per i partner globali. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli, puoi garantire che la profonda conoscenza del prodotto sia accessibile a tutti, promuovendo una formazione completa dei partner.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per la creazione di video di onboarding per i partner?

HeyGen aumenta significativamente l'efficienza nella creazione di video di onboarding per i partner attraverso la sua funzionalità di testo-a-video e avatar AI realistici. Questo consente una rapida produzione di video di onboarding di alta qualità, assicurando che i tuoi partner di vendita siano rapidamente aggiornati.

HeyGen si integra con le piattaforme LMS esistenti per la formazione dei partner?

HeyGen supporta la creazione di contenuti di formazione adatti all'integrazione LMS, migliorando la tua strategia di abilitazione dei partner. Utilizza funzionalità come i controlli di branding e la collaborazione di squadra per sviluppare video AI completamente personalizzati e coerenti per tutti i tuoi partner di vendita.

