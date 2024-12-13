Creatore di Video di Mappatura del Recupero dalla Pandemia per Visualizzare i Progressi

Visualizza facilmente i progressi del recupero con mappe video dinamiche e capacità intelligenti di trasformazione del testo in video.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 30 secondi su misura per avventurieri e viaggiatori, utilizzando un'animazione di mappa di viaggio vivace per visualizzare il tuo viaggio attraverso destinazioni appena riaperte, mantenendo uno stile visivo avventuroso e personale, completato da una voce narrante conversazionale. Genera senza sforzo la narrazione con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video professionale di 60 secondi per piccole imprese e comunità locali, impiegando transizioni dinamiche all'interno di un creatore di mappe animate per illustrare la rivitalizzazione economica regionale e la crescita post-pandemia, presentato con uno stile visivo pulito e informativo e audio preciso. Inizia rapidamente a costruire con i modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo di 45 secondi per comunicatori della salute pubblica, mostrando le rotte e le destinazioni critiche di distribuzione degli aiuti su mappe video chiare per informare il pubblico sulle iniziative sanitarie e la distribuzione delle risorse, consegnato con uno stile visivo e audio autorevole ed educativo. Assicurati una visione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando la funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Mappatura del Recupero dalla Pandemia

Crea facilmente mappe animate coinvolgenti per visualizzare gli sforzi di recupero globale, mostrare rotte vitali e comunicare i progressi con contenuti video dinamici.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello di Mappa
Scegli tra una varietà di modelli pronti all'uso all'interno della nostra interfaccia user-friendly per iniziare a visualizzare gli sforzi di recupero con una solida base.
2
Step 2
Personalizza Rotte e Dati
Aggiungi rotte e destinazioni specifiche o punti di interesse per illustrare i traguardi e i progressi del recupero con opzioni di personalizzazione complete.
3
Step 3
Genera Voiceover e Animazioni
Genera narrazioni coinvolgenti con la generazione di voiceover e arricchisci la tua mappa con animazioni di mappe 3D dinamiche per dare vita alla tua storia.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Recupero
Esporta la tua mappa animata completata in vari formati, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto adatti per condividere i progressi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita agli Eventi Storici con il Racconto Video Potenziato dall'AI

.

Anima i dati di mappatura e visualizza le traiettorie di recupero per raccontare storie avvincenti di progressi e sfide.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare mappe animate coinvolgenti per i miei progetti?

HeyGen ti consente di creare mappe animate straordinarie offrendo modelli pronti all'uso e un'interfaccia intuitiva. Visualizza facilmente il tuo percorso e mostra rotte e destinazioni con mappe video dinamiche che catturano il tuo pubblico.

HeyGen supporta le animazioni di mappe 3D per un racconto visivo migliorato?

Sì, HeyGen ti permette di creare animazioni di mappe 3D coinvolgenti con transizioni ed effetti dinamici. Questa funzione ti consente di raccontare una storia visivamente ricca, facendo risaltare davvero i tuoi contenuti video con una grande animazione.

Cosa rende HeyGen uno strumento di mappatura e creatore di video efficace per esigenze diverse?

HeyGen integra potenti capacità AI, funzionando come uno strumento di mappatura completo e creatore di video. Puoi generare voiceover professionali e convertire il testo in video da script, semplificando la creazione delle tue mappe animate con un AI Video Agent.

Posso personalizzare i video di mappe animate con il mio branding specifico usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi video di mappe animate con il tuo logo e i colori del tuo marchio. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e vari formati di esportazione per assicurarti che le tue mappe siano perfettamente allineate con le linee guida del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo