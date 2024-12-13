Generatore di Video per Annunci a Pagamento per Campagne ad Alto Tasso di Conversione

Crea annunci video coinvolgenti utilizzando modelli video personalizzabili e avatar AI per una produzione creativa migliorata.

Per un video breve di 30 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese sopraffatti dalla creazione tradizionale di annunci, evidenzia come il nostro generatore di video AI semplifichi il processo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, passando da una scrivania ingombra a un processo di creazione digitale semplificato, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e motivante. Sottolinea la facilità di trasformare un semplice script in un annuncio raffinato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, trasformando il loro approccio alla generazione di video per annunci a pagamento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una narrazione per un video pubblicitario di 45 secondi destinato alle agenzie di marketing che cercano di migliorare la loro produzione creativa e le offerte ai clienti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ed elegante, mostrando esempi di diversi settori e presentando una voce fuori campo sicura e articolata. Illustra come gli avatar AI di HeyGen forniscano una soluzione economica e scalabile per generare contenuti coinvolgenti, posizionandolo come uno strumento indispensabile per la loro strategia di video pubblicitari.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video breve di 60 secondi, vivace e incentrato sul prodotto, progettato per i marchi di e-commerce desiderosi di aumentare le conversioni attraverso annunci visivamente sorprendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e alla moda, evidenziando vari scatti di prodotto ed elementi animati, accompagnati da una colonna sonora energica e coinvolgente e una voce fuori campo chiara. Mostra la potenza dei video personalizzabili attraverso i numerosi modelli e scene di HeyGen, consentendo ai marchi di produrre rapidamente annunci video unici che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario dinamico di 30 secondi per i social media manager che hanno bisogno di produrre rapidamente contenuti video brevi coinvolgenti e accessibili. Utilizza uno stile visivo veloce e accattivante con animazioni di testo prominenti sullo schermo e una voce fuori campo energica e conversazionale. Concentrati sul ruolo cruciale della funzione Sottotitoli/caption di HeyGen nel rendere gli annunci video universalmente comprensibili, aiutando i manager a gestire e ottimizzare efficacemente l'output del loro generatore di video per annunci a pagamento su diverse piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci a Pagamento

Crea senza sforzo annunci video ad alto tasso di conversione con l'AI. Progetta contenuti video brevi coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano risultati su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Annuncio
Inizia selezionando un modello video pre-progettato che si allinea con gli obiettivi della tua campagna. Questo ti permette di costruire rapidamente la struttura iniziale per il tuo video per annunci a pagamento.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Personalizza il loro aspetto e consegna il tuo script con una voce naturale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Elementi di Branding
Migliora il tuo video con controlli di branding incorporando il tuo logo, i colori del marchio e visuali uniche. Questo assicura che il tuo video personalizzabile si distingua e mantenga la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta per Campagne Ottimizzate
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per varie piattaforme. Genera file di alta qualità pronti per un dispiegamento senza soluzione di continuità come annunci sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Dinamici di Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video dinamici per costruire fiducia e persuadere nuovi pubblici.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione creativa per gli annunci video?

HeyGen semplifica la produzione creativa per annunci video coinvolgenti sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Gli utenti possono trasformare script in video professionali utilizzando avatar AI, generazione di voce fuori campo e una vasta gamma di modelli video personalizzabili, garantendo una creazione di contenuti efficiente. Questo processo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video tradizionale.

Posso utilizzare attori AI e avatar AI nei miei annunci sui social media con HeyGen?

Sì, HeyGen consente la creazione di annunci sui social media coinvolgenti offrendo una selezione diversificata di attori AI e avatar AI. Puoi scegliere tra vari stili e aspetti, personalizzandoli per adattarli al messaggio del tuo marchio e generare voci fuori campo naturali, facendo risaltare i tuoi contenuti video brevi.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video AI per contenuti video personalizzabili?

HeyGen eccelle come generatore di video AI per contenuti video personalizzabili grazie al suo editor intuitivo drag-and-drop, ai numerosi modelli video e ai robusti controlli di branding. Gli utenti possono incorporare facilmente i loro loghi e colori, utilizzare media di stock e generare testo-a-video da script, garantendo coerenza del marchio in tutti i loro annunci video.

HeyGen offre modelli video per accelerare l'ottimizzazione degli annunci per video brevi?

Assolutamente, HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli video professionali progettati per accelerare l'ottimizzazione degli annunci su varie piattaforme. Questi modelli, combinati con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e il supporto multilingue, consentono alle aziende di creare e adattare rapidamente annunci video brevi di alta qualità per pubblici diversi.

