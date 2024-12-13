Generatore di Video Concettuali per Annunci a Pagamento: Potenzia le Tue Prestazioni Pubblicitarie

Genera creativi pubblicitari coinvolgenti più velocemente con il nostro generatore di annunci video AI, utilizzando modelli e scene versatili per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto pulito di 45 secondi per creatori di contenuti e marchi di e-commerce, evidenziando la facilità di generare Ad Creatives coinvolgenti. Visivamente, il video dovrebbe essere nitido e focalizzato sulle dimostrazioni di prodotto, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, con sottotitoli/caption chiari e concisi per spiegare i vantaggi di creare Video di Prodotto coinvolgenti che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video autorevole di 60 secondi progettato per marketer di performance e responsabili di campagne, enfatizzando la capacità di creare annunci video vincenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere basato sui dati e professionale, impiegando grafiche eleganti sullo schermo per dimostrare come la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen aiuti a ottimizzare per varie piattaforme, supportato da una ricca libreria multimediale/supporto stock per migliorare gli sforzi di ottimizzazione AI.
Prompt di Esempio 3
Genera un video veloce di 15 secondi per marketer sui social media e startup, illustrando quanto rapidamente si possano sfruttare le nuove tendenze creative. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e altamente coinvolgente con colori vivaci e musica contemporanea, dimostrando la flessibilità dei modelli video di HeyGen e quanto facilmente si possa produrre contenuto da un semplice input di testo a video per rimanere all'avanguardia nella generazione di concetti di annunci.
Copia il prompt
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Concettuali per Annunci a Pagamento

Crea rapidamente annunci video a pagamento ad alte prestazioni con AI. Genera concetti diversi, personalizza i visual e ottimizza per il massimo impatto su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto
Inizia selezionando dalla libreria di **modelli video** o inserisci il tuo script per generare i visual iniziali, gettando le basi per il tuo concetto di annuncio.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Visual
Migliora il tuo annuncio incorporando **avatar AI** realistici per presentare il tuo messaggio o caricando i tuoi media per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Utilizza l'AI avanzata per la **generazione di voiceover** per creare audio dal suono naturale per il tuo annuncio, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e persuasivo.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta
Finalizza il tuo annuncio applicando controlli di branding come loghi e colori, quindi utilizza il **ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto** per ottenere video pronti per l'annuncio perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Testimonial per Annunci

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti annunci video con l'AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo prodotto o servizio.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di annunci video AI?

HeyGen sfrutta un "motore creativo alimentato da AI" per trasformare script e voiceover in "annunci video" dinamici. Gli utenti possono produrre rapidamente "video pronti per l'annuncio" utilizzando "avatar AI", "modelli video" e un "editor drag-and-drop", semplificando il processo di "creazione degli annunci".

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen offre avanzati "avatar AI", "voci realistiche" e capacità di testo a video, rendendolo ideale per sviluppare "Video di Prodotto" e "Ad Creatives" coinvolgenti. Puoi anche utilizzare "servizi fotografici virtuali di prodotto" e integrare "colori del marchio" per garantire "annunci video vincenti" che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a generare varianti diverse di "video concettuali per annunci a pagamento" in modo efficiente?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen ti consente di generare rapidamente più "varianti video" da un singolo "generatore di concetti di annunci". Questo include l'incorporazione di "animazioni", "musica" e vari elementi di "call-to-action" per ottimizzare i tuoi "annunci video" per diverse piattaforme e target di pubblico.

Come può HeyGen accelerare la "creazione di video" per i marketer?

HeyGen consente ai "marketer" di accelerare la "creazione di video" fornendo una suite completa di "strumenti alimentati da AI" come "modelli video" predefiniti, un "editor drag-and-drop" facile da usare e generazione istantanea di risorse. Questo facilita l'iterazione rapida e il lancio di "creativi focalizzati sulla conversione" senza un ampio sforzo di produzione tradizionale.

