video maker pacchetto completo: Soluzione All-in-One

Crea video professionali senza sforzo con una vasta gamma di template e scene per qualsiasi progetto.

Crea un video promozionale di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e creatori di contenuti, mostrando quanto sia facile produrre materiali di marketing di alta qualità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e pulito, accompagnato da una voce narrante coinvolgente e amichevole. Evidenzia l'efficienza dell'utilizzo dei "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente contenuti accattivanti come "promo video maker", sottolineando quanto sia semplice aggiungere una narrazione con la "Generazione di voce fuori campo".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 45 secondi per i social media rivolto a marketer e manager dei social media in cerca di una creazione di contenuti efficiente. Utilizza uno stile visivo moderno e veloce con musica di sottofondo vivace, impiegando gli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere messaggi chiave direttamente al pubblico. Questo prompt dovrebbe dimostrare la potenza di un "AI video maker" trasformando rapidamente un semplice script in un pezzo d'impatto per i canali "social media" utilizzando la funzione "Text-to-video from script".
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo dettagliato di 90 secondi progettato per formatori tecnici e designer didattici, spiegando una funzione software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, assicurando che ogni dettaglio sia visibile, accompagnato da una voce calma e professionale. Fondamentale, integra "Sottotitoli/didascalie" chiari per migliorare l'accessibilità e rafforzare l'apprendimento, dimostrando come un potente "video editor" come HeyGen, sfruttando il "Media library/stock support", semplifichi la creazione di contenuti educativi utilizzando strumenti avanzati "AI tools".
Prompt di Esempio 3
Immagina un video annuncio vibrante di 30 secondi per aspiranti YouTuber o chiunque abbia bisogno di condividere rapidamente aggiornamenti. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e luminoso, con scene diverse che catturano l'attenzione. Questo video deve mostrare la facilità di creazione e personalizzazione dei contenuti come "video maker", enfatizzando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per varie piattaforme. Utilizza diversi "Templates & scenes" per illustrare come gli utenti possano rapidamente adattare il loro messaggio e "personalizzare" il loro output per il massimo impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker Pacchetto Completo

Ottimizza la tua creazione di video con gli strumenti completi di HeyGen, trasformando le tue idee in video professionali con facilità ed efficienza.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una vasta gamma di template progettati professionalmente per avviare il tuo progetto, sfruttando le risorse di design efficienti di HeyGen.
2
Step 2
Personalizza con AI Avatars
Personalizza il tuo video integrando avatar AI realistici, adattando ogni dettaglio per corrispondere alla tua visione e al tuo brand con potenti strumenti AI.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Aumenta il coinvolgimento degli spettatori e l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli/didascalie precisi per tutti i tuoi contenuti video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Scarica il tuo video completato in varie risoluzioni e rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci video potenti alimentati dall'AI per evidenziare il successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è un avanzato AI video maker che trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e tecnologia di sintesi vocale, semplificando l'intero processo di produzione video.

Posso personalizzare i video realizzati con HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente, HeyGen offre strumenti di editing estesi e controlli di branding, permettendoti di personalizzare i template con il tuo logo, colori e altri elementi per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand per un marketing video efficace.

Cosa rende HeyGen un editor video efficiente per i creatori di contenuti?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop e una libreria di template, consentendo ai creatori di contenuti di generare ed esportare rapidamente video di alta qualità ottimizzati per varie piattaforme social, risparmiando tempo significativo.

HeyGen supporta opzioni di esportazione multiple e funzionalità di accessibilità?

Sì, HeyGen ti consente di esportare video in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme e include la generazione automatica di voce fuori campo e capacità di sottotitoli/didascalie, rendendolo un video maker pacchetto completo per esigenze diverse.

