Creatore di Video di Presentazione: Crea Video Esplicativi Coinvolgenti
Crea video di presentazione professionali in pochi minuti. Sfrutta gli avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti senza bisogno di attori.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Un professionista del marketing vuole creare un video esplicativo convincente di 60 secondi per il lancio di un nuovo prodotto. Il video adotterà uno stile aziendale professionale e pulito con tagli dinamici e una voce fuori campo autorevole generata direttamente all'interno della piattaforma, rivolgendosi a un pubblico B2B interessato a soluzioni innovative.
Per i creatori di contenuti e gli appassionati di tecnologia, immagina un video elegante di 30 secondi che dimostri uno strumento avanzato di creazione video alimentato dall'AI. Questo video futuristico e coinvolgente presenta avatar AI realistici che illustrano i principali vantaggi, su uno sfondo di grafiche vivaci e veloci e una coinvolgente traccia musicale elettronica.
I dipartimenti HR e i team leader possono facilmente creare un video di 60 secondi per la comunicazione interna, dettagliando le nuove politiche aziendali o le informazioni di onboarding. Questo video caldo e conversazionale presenterà visuali chiare, un oratore coinvolgente e sottotitoli generati automaticamente per garantire l'accessibilità a tutti i dipendenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Presentazioni Coinvolgenti per i Social Media.
Produci rapidamente brevi video di presentazione accattivanti per i social media per aumentare il coinvolgimento e raggiungere un pubblico più ampio in modo efficace.
Migliora le Presentazioni di Formazione con l'AI.
Sviluppa video di presentazione concisi e d'impatto per i moduli di formazione, migliorando il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze in tutta la tua organizzazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video animati coinvolgenti?
HeyGen consente agli utenti di creare video animati professionali senza sforzo. Con la nostra vasta libreria di modelli e avatar AI realistici, puoi dare vita alla tua narrazione video rapidamente, perfetta per il marketing o la comunicazione interna.
HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i miei stili di video aziendali?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per mantenere stili di video aziendali coerenti. Puoi anche utilizzare la nostra libreria di media e animazioni per personalizzare ulteriormente la creazione del tuo video professionale.
Che tipo di contenuti video posso creare con gli strumenti alimentati dall'AI di HeyGen?
La piattaforma di creazione video alimentata dall'AI di HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di contenuti, dai video esplicativi coinvolgenti ai video di formazione informativi. Puoi generare facilmente voci fuori campo dal suono naturale direttamente dal tuo script, semplificando il processo di creazione del video.
HeyGen può aiutarmi a ottimizzare i miei video per varie piattaforme e accessibilità?
Sì, HeyGen assicura che i tuoi contenuti video siano pronti per una distribuzione diversificata. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per vari account di social media e fornisce la generazione automatica di sottotitoli, migliorando l'accessibilità e la portata per le tue esportazioni video in formato MP4.