Sviluppa un video di 90 secondi per i responsabili IT e i team di Sales Operations, dimostrando come le "Integrazioni CRM" di HeyGen semplificano la creazione di contenuti per il "generatore di video di contatto". Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e istruttivo con una voce narrante AI autorevole, mostrando "automazioni video" senza soluzione di continuità tramite la funzione "Testo-a-video da script".

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 60 secondi rivolto ai professionisti delle vendite B2B e agli strateghi del marketing, evidenziando la potenza dei "video personalizzati AI" per il "video prospecting". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con un "generatore di avatar AI" professionale che utilizza "avatar AI" ed è facilmente adattabile per varie piattaforme grazie alla "Rimodulazione e esportazione del rapporto d'aspetto".
Prompt di Esempio 2
Progetta una guida tecnica di 2 minuti per specialisti di formazione e sviluppo, spiegando le funzionalità avanzate di un "generatore di video AI" per creare contenuti per la base di conoscenza interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, dettagliato e istruttivo, enfatizzando l'accuratezza della "Generazione di voce narrante" e l'inclusione di "Sottotitoli/didascalie" per supportare l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai team di vendita impegnati, dimostrando la rapida creazione di contenuti per "presentazioni di vendita" con un minimo di "montaggio video" richiesto. Utilizza uno stile visivo vivace con "Modelli e scene" coinvolgenti, guidato da una "Generazione di voce narrante" sicura dalla funzione "Testo-a-video da script".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Contatto

Crea messaggi video personalizzati e coinvolgenti per le vendite e il marketing in pochi minuti, migliorando l'engagement e creando connessioni migliori con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea il tuo video semplicemente digitando o incollando il tuo script. Il generatore di testo-a-video AI si preparerà a trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o personalizza il tuo. Il generatore di avatar AI ti permette di abbinare perfettamente il tuo marchio e messaggio, rendendo il tuo contatto veramente personalizzato.
3
Step 3
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Aggiungi il logo della tua azienda, i colori del marchio e sfondi personalizzati utilizzando i controlli di branding per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio, offrendo video AI personalizzati e professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contatto
Esporta il tuo video di contatto finito in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividilo direttamente nelle tue presentazioni di vendita, email di prospecting o sui social media per massimizzare la tua portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Engagement sui Social Media

Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media per espandere la tua portata e coinvolgere efficacemente i potenziali clienti online.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video senza sforzo. Utilizza avatar AI realistici e una generazione di voce narrante diversificata per semplificare la creazione di contenuti, rendendolo un potente generatore di testo-a-video AI.

HeyGen può integrarsi con gli strumenti di vendita esistenti per un contatto personalizzato?

Sì, HeyGen supporta le integrazioni CRM e le automazioni video, rendendolo un efficace generatore di video di contatto. Questo consente agli utenti di creare video AI personalizzati e di scalare efficacemente il video prospecting e le presentazioni di vendita.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la comunicazione globale?

HeyGen offre funzionalità avanzate come il Clonaggio di Voce AI e le capacità di traduzione video AI. Questo permette una sincronizzazione labiale senza soluzione di continuità e genera sottotitoli localizzati, assicurando che i tuoi video di marketing risuonino con un pubblico globale.

Come posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando la piattaforma video di HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, insieme a modelli versatili e strumenti di editing video. Questo assicura che i tuoi video di marketing e contenuti sui social media riflettano costantemente l'identità del tuo marchio.

