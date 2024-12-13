Creatore di Video per Sistemi di Contatto: Aumenta il Coinvolgimento Ora

Trasforma gli script in messaggi video coinvolgenti con la funzione di testo in video da script, aumentando i tassi di risposta nelle tue campagne di contatto.

456/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto a team di vendita e creatori di contenuti, impiegando un'estetica professionale e tecnologicamente avanzata con una voce narrante chiara e autorevole. Il concetto principale è illustrare la potenza di un creatore di video AI mostrando l'integrazione senza soluzione di continuità di avatar AI all'interno di un modello video selezionato, semplificando la creazione di contenuti di contatto coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi per educatori e specialisti della comunicazione, adottando una presentazione visiva pulita e accessibile e uno stile audio amichevole e incoraggiante. Questo prompt si concentra sulla creazione di video accessibili evidenziando l'utilità della generazione di Voiceover di HeyGen, assicurando che i messaggi siano universalmente compresi, ulteriormente supportati da sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo dinamico di 30 secondi per agenzie di marketing e professionisti delle risorse umane, caratterizzato da un design moderno e visivamente attraente e una colonna sonora di sottofondo vivace. Il video dovrebbe enfatizzare come HeyGen funzioni come una piattaforma efficace per il contatto video, consentendo opzioni di personalizzazione rapida attraverso i suoi vari modelli e scene per diverse strategie di comunicazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Sistema di Contatto Video

Crea senza sforzo video d'impatto e personalizzati per le tue campagne di contatto e aumenta il coinvolgimento nelle vendite con la piattaforma AI intuitiva di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Script
Inizia inserendo direttamente il tuo script di testo. La capacità avanzata di HeyGen di trasformare il testo in video da script trasforma le tue parole in un video dinamico, formando la base del tuo contatto personalizzato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tocco umano del tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. L'avatar selezionato presenterà il tuo script, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente ai tuoi video personalizzati.
3
Step 3
Personalizza Voce e Visuali
Personalizza ulteriormente il tuo video selezionando tra varie opzioni vocali utilizzando la generazione di Voiceover e integra gli elementi specifici del tuo marchio per un messaggio coerente e memorabile. Questo passaggio assicura il massimo delle opzioni di personalizzazione.
4
Step 4
Esporta e Integra per il Contatto
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente nel formato desiderato. Prepara il tuo contenuto personalizzato per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo sistema CRM esistente o altre piattaforme di contatto video, pronto per il tuo coinvolgimento nelle vendite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Contatto ad Alto Impatto

.

Sviluppa contenuti video ad alte prestazioni in modo efficiente con AI, migliorando il tuo messaggio di contatto e i tassi di conversione.

background image

Domande Frequenti

Come rende HeyGen la creazione di video facile e personalizzata?

HeyGen semplifica la **creazione di video** trasformando il **testo in video da script** con avatar **AI** realistici e generazione automatica di **Voiceover**. Questo consente una produzione senza sforzo di **video personalizzati** su misura per varie esigenze di comunicazione.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il contatto video?

HeyGen offre robuste **opzioni di personalizzazione** per le tue **campagne di contatto video** attraverso la sua vasta gamma di **avatar AI** e modelli personalizzabili. Gli utenti possono adattare i contenuti con variabili dinamiche per creare **video veramente personalizzati** su larga scala, migliorando il coinvolgimento.

Come può HeyGen garantire la coerenza del marchio e l'accessibilità nella creazione di video?

HeyGen garantisce la coerenza del marchio attraverso modelli di **video personalizzabili** e controlli dedicati per loghi e colori. Inoltre, supporta l'accessibilità generando automaticamente **sottotitoli/caption** per tutta la **creazione di video**, rendendo i contenuti inclusivi e coinvolgenti per un pubblico più ampio.

Quali sono i principali vantaggi di utilizzare HeyGen come creatore di video AI per applicazioni diverse?

Come leader nel settore dei **creatori di video AI**, HeyGen semplifica la **creazione di video** permettendo agli utenti di generare rapidamente contenuti di alta qualità per vendite, marketing e apprendimento. Sfrutta il **testo in video da script** e la generazione avanzata di **Voiceover** per ottimizzare l'intero processo di produzione, offrendo vantaggi significativi in termini di efficienza e scala.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo