Potente Creatore di Video di Messaggi di Contatto Personalizzati per le Vendite

Eleva il tuo contatto di vendita creando contenuti video di prospezione coinvolgenti utilizzando Testo-a-video da script.

Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per i team di vendita, dimostrando come realizzare messaggi video personalizzati e coinvolgenti per il contatto B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con sovrapposizioni di condivisione schermo che illustrano l'interfaccia dello strumento, accompagnate da una voce sicura e articolata. Utilizza la funzionalità Testo-a-video da script per generare in modo efficiente diversi scenari di contatto senza dover registrare nuovamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 2 minuti rivolto a potenziali adottatori di tecnologia, in particolare ai responsabili IT, che descrive il processo di integrazione senza soluzione di continuità di una nuova piattaforma video AI nei flussi di lavoro esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, impiegando diagrammi animati e visualizzazioni di dati chiare, con una narrazione audio precisa e informativa. Sfrutta gli avatar AI per presentare passaggi tecnici complessi in modo coinvolgente, migliorando la comprensione e la memorizzazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di benvenuto di 1 minuto per i nuovi utenti di un creatore di video di messaggi di contatto, guidandoli attraverso la loro configurazione iniziale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e incoraggiante, con evidenziazioni chiare sullo schermo degli elementi chiave dell'interfaccia e un tono audio caldo e accogliente. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire istruzioni audio coerenti e di alta qualità, rendendo il processo di onboarding senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di aggiornamento del prodotto di 45 secondi per i clienti esistenti interessati a integrazioni CRM avanzate e funzionalità di analisi e monitoraggio dell'engagement. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, mostrando rapide dimostrazioni delle nuove funzionalità con musica di sottofondo energica ed effetti sonori nitidi. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente una dimostrazione raffinata, evidenziando i benefici pratici per gli utenti.
Step 1
Step 2
Step 3
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi di Contatto

Crea messaggi video personalizzati e coinvolgenti in pochi minuti per migliorare il tuo contatto, coinvolgere i potenziali clienti e creare connessioni significative.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio Personalizzato
Inizia scegliendo tra vari "Template & scene" per impostare rapidamente la base per i tuoi unici messaggi video personalizzati.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Migliora il tuo video selezionando un "avatar AI" e inserendo il tuo script, trasformando il testo in contenuti video dinamici sulla nostra piattaforma video AI.
3
Step 3
Applica l'Identità del Brand
Utilizza i "controlli di branding" per integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi, assicurando che i tuoi contenuti di vendita video siano in linea con il brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contatto
Esporta il tuo video professionale e sfrutta l'"integrazione email" o le opzioni di condivisione diretta per consegnare messaggi d'impatto, rendendolo un potente strumento di prospezione video.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Visivamente le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video AI coinvolgenti che evidenziano i successi dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi sforzi di vendita e prospezione.

Domande Frequenti

Come migliora la piattaforma video AI di HeyGen i contenuti di vendita video?

HeyGen sfrutta avanzati "avatar AI" e la tecnologia "Testo-a-video da script" per creare "messaggi video personalizzati" coinvolgenti su larga scala. Questa "piattaforma video AI" aiuta i "team di vendita" a produrre contenuti di "vendita video" di alta qualità in modo efficiente, servendo come un efficace "strumento di prospezione video".

Quali integrazioni tecniche offre HeyGen per l'automazione del marketing?

HeyGen fornisce integrazioni "CRM" cruciali e funzionalità per l'"integrazione email" per ottimizzare i tuoi sforzi di contatto. Queste capacità consentono l'"automazione del marketing" per inviare "messaggi video personalizzati" direttamente dai tuoi flussi di lavoro esistenti, migliorando la tua strategia complessiva di "creatore di video di messaggi di contatto".

HeyGen può semplificare la creazione di messaggi video personalizzati per il contatto?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un efficiente "creatore di video di messaggi di contatto" e "strumento di prospezione video". Gli utenti possono generare rapidamente "messaggi video personalizzati" utilizzando "Testo-a-video da script" e avanzata "generazione di Voiceover", migliorando significativamente la loro connessione con i destinatari e semplificando il loro processo di vendita.

HeyGen supporta la personalizzazione e il branding per i modelli video?

Sì, HeyGen fornisce ampi "Template & scene" con controlli di branding robusti, permettendoti di applicare il tuo logo e colori specifici del brand ai tuoi video. Questo assicura coerenza in tutti i tuoi "contenuti di vendita video" e "messaggi video personalizzati", rendendo le tue comunicazioni distintamente tue.

