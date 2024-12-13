Generatore di Campagne di Contatto: Aumenta le Tue Vendite e Risparmia Tempo

Genera campagne su misura e risparmia tempo con la personalizzazione basata su AI, trasformando senza sforzo i tuoi script in video di contatto coinvolgenti utilizzando la funzione di testo-a-video da script.

Produci un video istruttivo di 1 minuto rivolto a professionisti del marketing e delle vendite, dimostrando la potenza senza sforzo di un generatore di campagne di contatto con personalizzazione basata su AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, mostrando esempi chiari di interfaccia utente, accompagnati da una voce fuori campo sicura e articolata. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere accuratamente i dettagli tecnici e utilizza avatar AI per una presentazione professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi per proprietari di piccole imprese e responsabili delle vendite, dettagliando come migliorare la consegna delle email e ottimizzare le sequenze di contatto. Adotta uno stile visivo dinamico e professionale con un montaggio veloce e una musica di sottofondo vivace e incoraggiante. Assicurati che il video utilizzi i sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e presenti una generazione di voce fuori campo chiara e concisa per spiegare concetti complessi in modo semplice.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto a imprenditori e consulenti freelance, evidenziando come risparmiare tempo e generare campagne su misura utilizzando modelli comprovati. L'estetica dovrebbe essere energica e ben illuminata, con tagli rapidi che dimostrano efficienza, e una voce fuori campo amichevole ed entusiasta. Utilizza l'ampia libreria di modelli e scene di HeyGen per una creazione rapida e migliora i visual con il supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial tecnico di 1 minuto e 30 secondi per team di sviluppo aziendale e professionisti delle vendite B2B, illustrando i vantaggi dell'integrazione CRM con un generatore di email a freddo per connettersi efficacemente con i potenziali clienti. La presentazione visiva dovrebbe essere sofisticata e istruttiva, con dimostrazioni pesanti di condivisione dello schermo, accompagnate da una voce calma e informativa. Questo video dovrebbe sfruttare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme e incorporare avatar AI per un branding coerente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Campagne di Contatto

Crea senza sforzo campagne di contatto altamente efficaci e personalizzate che risuonano con il tuo pubblico e migliorano la tua connessione con i potenziali clienti.

1
Step 1
Seleziona la Base della Tua Campagna
Inizia scegliendo dalla nostra libreria di modelli comprovati o inizia da zero per costruire la tua campagna di contatto. I nostri "modelli e scene" pre-progettati forniscono un solido punto di partenza per vari scenari di contatto.
2
Step 2
Genera Contenuti Personalizzati
Usa la personalizzazione basata su AI per creare messaggi coinvolgenti su misura per i tuoi potenziali clienti. Sfrutta la funzione "testo-a-video da script" per trasformare il tuo testo scritto in contenuti video coinvolgenti senza sforzo.
3
Step 3
Personalizza i Visual della Tua Campagna
Per generare campagne su misura, arricchisci il tuo messaggio con un "avatar AI" realistico per trasmettere il tuo contenuto. Personalizza ulteriormente i tuoi visual per allinearsi perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Campagna
Ottimizza la tua campagna per varie piattaforme con "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni". Prepara i tuoi contenuti generati per connetterti efficacemente con i potenziali clienti su tutti i canali desiderati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo del Cliente Impattanti

Trasforma le testimonianze dei clienti in storie di successo video impattanti, costruendo fiducia e credibilità nei tuoi sforzi di contatto per convertire i lead più velocemente.

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen le campagne di contatto personalizzate?

HeyGen consente agli utenti di creare video altamente personalizzati, con avatar AI che possono trasmettere messaggi su misura. Questa capacità migliora significativamente le tue campagne di contatto personalizzate, permettendoti di connetterti con i potenziali clienti a un livello più profondo e coinvolgente rispetto ai metodi tradizionali basati su testo.

HeyGen può generare contenuti video per i miei sforzi di contatto via email?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento efficiente di generazione video che ti aiuta a creare contenuti video coinvolgenti da uno script, perfetti per essere incorporati nei tuoi contatti via email. Puoi utilizzare modelli comprovati e personalizzarli con i controlli del tuo marchio per rendere ogni messaggio impattante.

Quali funzionalità di personalizzazione basate su AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta una personalizzazione avanzata basata su AI per fornire un'ampia personalizzazione, inclusi avatar AI realistici e una conversione senza soluzione di continuità da testo a video con voci fuori campo personalizzabili. Queste capacità tecniche ti permettono di generare campagne su misura che risuonano in modo unico con ogni destinatario.

Quanto velocemente posso creare video su misura con HeyGen?

HeyGen è progettato per l'efficienza, consentendo agli utenti di risparmiare tempo trasformando rapidamente gli script in video professionali. Con strumenti intuitivi e una vasta libreria multimediale, puoi generare rapidamente campagne su misura senza un'esperienza estesa di editing video.

