Immagina di creare un video personalizzato di 30 secondi progettato per i professionisti delle vendite che mirano a nuovi contatti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e coinvolgente con una voce chiara e articolata, mostrando come gli avatar AI possano trasmettere messaggi su misura che aumentano significativamente gli sforzi di generazione di contatti per qualsiasi generatore di video in uscita.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi specificamente per i rappresentanti dello sviluppo aziendale focalizzati su un'efficace prospezione video. Utilizza uno stile visivo e audio amichevole, arricchito con sottotitoli/caption prominenti per garantire accessibilità e ritenzione del messaggio, dimostrando come un contatto video conciso possa rivoluzionare il contatto iniziale con i clienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai responsabili marketing, illustrando la semplicità di utilizzo di un generatore di video in uscita. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere conciso e diretto, sfruttando modelli e scene personalizzabili per creare rapidamente contenuti ad alto impatto senza un editing estensivo, semplificando l'intero processo di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di presentazione moderno e pulito di 30 secondi per i product manager e i marketer B2B, evidenziando la potenza dei generatori di video AI. Lo stile visivo e audio professionale enfatizzerà la facilità di produzione di video personalizzati attraverso la generazione avanzata di voiceover, comunicando efficacemente caratteristiche complesse del prodotto o benefici del servizio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video in Uscita

Crea facilmente video professionali e personalizzati per potenziare le tue campagne in uscita e connetterti efficacemente con i potenziali clienti, trasformando i tuoi sforzi di prospezione video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Personalizzato
Inizia scrivendo il tuo messaggio unico. La nostra funzione di testo in video da script ti consente di convertire facilmente le tue parole in dialogo parlato, formando il nucleo del tuo video personalizzato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Stile
Dai vita al tuo messaggio. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e seleziona un modello professionale per rappresentare al meglio il tuo marchio e messaggio.
3
Step 3
Applica il Branding e Genera
Personalizza il tuo video con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding. Poi, avvia il processo di generazione, sfruttando il video generativo AI per produrre contenuti di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Condividi per l'Outreach
Finalizza il tuo video con un formato preciso utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto. Il tuo video pronto per l'invio è quindi perfettamente ottimizzato per le tue campagne di prospezione video.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea testimonianze video di impatto e storie di successo dei clienti per costruire fiducia, fornire prove sociali e migliorare le tue vendite in uscita e la prospezione.

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di prospezione video?

HeyGen ti consente di creare messaggi video coinvolgenti e personalizzati per l'outreach in uscita. Utilizza avatar AI e generazione di testo in video per produrre contenuti di alta qualità su larga scala, aumentando significativamente le tue strategie di generazione di contatti e prospezione video.

Che tipo di generatori di video AI offre HeyGen?

HeyGen fornisce avanzati generatori di video AI che trasformano script in video raffinati utilizzando avatar AI intelligenti. Questa capacità di testo in video semplifica la creazione di video, permettendoti di produrre contenuti professionali senza software di editing video AI complessi.

Posso creare contenuti video personalizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di contenuti video personalizzati con AI, permettendoti di adattare i messaggi per i singoli spettatori. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio attraverso controlli di branding robusti per garantire che ogni video personalizzato sia in linea con la tua identità.

HeyGen supporta diversi rapporti d'aspetto video per l'esportazione?

HeyGen supporta pienamente il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto, garantendo che i tuoi video AI siano ottimizzati per varie piattaforme e dispositivi. Questa flessibilità semplifica la distribuzione dei contenuti e ottimizza il tuo flusso di lavoro video.

