Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto ai Responsabili delle Operazioni di Vendita, mostrando come i video potenziati dall'AI possano trasformare l'efficienza del loro team. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando elementi di condivisione dello schermo per dimostrare la configurazione del backend, accompagnati da una voce fuori campo generata dall'AI, sicura e chiara. Evidenzia l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI di HeyGen per produrre video di outreach di alta qualità e consistenti su larga scala, sottolineando la facilità tecnica di implementazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video esplicativo di 1,5 minuti rivolto ai Rappresentanti dello Sviluppo Vendite che desiderano creare video di vendita personalizzati senza una produzione estensiva. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, con tagli rapidi tra un presentatore virtuale e sovrapposizioni di testo sullo schermo, il tutto accompagnato da una colonna sonora vivace e persuasiva. Concentrati su come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script permetta ai rappresentanti di generare rapidamente contenuti video d'impatto, semplificando la loro comunicazione con i potenziali clienti.
Crea un video tutorial conciso di 2 minuti per gli Specialisti dell'Enablement delle Vendite, dettagliando l'efficienza tecnica nella creazione di risorse video con marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, istruttivo e facile da seguire, con dimostrazioni passo-passo all'interno della piattaforma HeyGen. Evidenzia come l'uso di Template e scene diversificate permetta un rapido dispiegamento di video email professionali e consistenti, garantendo l'aderenza al marchio in tutti gli sforzi di vendita in uscita e consentendo un controllo robusto del branding.
Produci un video incisivo e orientato ai risultati di 1 minuto rivolto ai Responsabili delle Vendite, illustrando l'impatto dell'integrazione della personalizzazione AI nelle loro strategie di vendita video. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e d'impatto, utilizzando infografiche nitide e frammenti di testimonianze, supportati da una voce fuori campo energica e professionale. Sottolinea come la funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen migliori la ritenzione del messaggio e l'accessibilità in ambienti di visualizzazione variati, migliorando l'analisi complessiva degli spettatori e l'engagement per le campagne di video maker di vendita in uscita.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Maker per Vendite in Uscita

Crea facilmente video di vendita in uscita professionali e personalizzati che catturano l'attenzione e aumentano l'engagement con i potenziali clienti, migliorando la tua strategia di outreach video.

1
Step 1
Crea il Tuo Presentatore AI
Inizia selezionando un avatar AI o caricando una tua foto per generare un presentatore digitale. Questo personalizza istantaneamente il tuo messaggio, rendendolo unico per ogni potenziale cliente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo messaggio di vendita digitando o incollando uno script. La nostra AI genererà automaticamente una voce fuori campo dal suono naturale, creando una narrazione coinvolgente per il tuo outreach video.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con il logo della tua azienda, i colori del marchio e scene rilevanti utilizzando controlli di branding robusti. Assicurati che ogni video sia allineato con l'identità del tuo marchio e gli standard professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividilo facilmente direttamente via email o integralo nel tuo CRM per una vendita video d'impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera le presentazioni di vendita video personalizzate

Genera rapidamente presentazioni video su misura e dimostrazioni utilizzando l'AI per coinvolgere efficacemente i lead e chiudere affari più velocemente.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per i video di vendita personalizzati?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e una sofisticata personalizzazione AI per creare contenuti video altamente coinvolgenti e personalizzati. Questo approccio video potenziato dall'AI aiuta a generare video di vendita in uscita unici, su misura per ogni destinatario, aumentando significativamente l'engagement.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di video con potenti funzionalità come la trasformazione del testo in video da script, permettendo agli utenti di convertire rapidamente contenuti scritti in email video accattivanti. Puoi anche sfruttare Template e scene diversificati e la generazione integrata di voiceover per accelerare la produzione dei tuoi contenuti senza sforzo.

HeyGen può integrarsi con gli strumenti di vendita esistenti e mantenere il branding?

Sì, HeyGen supporta controlli di branding robusti per garantire che i tuoi contenuti di vendita video siano sempre allineati con l'identità aziendale, inclusi loghi e colori personalizzati. HeyGen offre anche capacità di integrazione CRM, rendendolo un video maker per vendite in uscita completo per flussi di lavoro semplificati e produttività migliorata.

Come può HeyGen aiutare a generare lead qualificati attraverso l'outreach video?

HeyGen migliora significativamente l'outreach video fornendo analisi dettagliate degli spettatori, permettendo agli utenti di identificare i modelli di engagement e ottimizzare la loro strategia. Questi dati, combinati con l'opzione per pagine di destinazione personalizzate, aiutano a generare e convertire lead qualificati in modo più efficiente.

