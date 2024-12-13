Generatore di Spiegazioni Ortodontiche: Comunicazione Chiara con i Pazienti

Semplifica trattamenti complessi con l'AI in ortodonzia, generando video coinvolgenti per i pazienti utilizzando la capacità di HeyGen di testo-a-video da script per una comprensione migliorata.

444/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i potenziali pazienti ortodontici, crea un video rassicurante di 60 secondi che visualizzi il loro percorso di trattamento utilizzando "modellazione 3D" e "simulazioni virtuali". Questo video sfrutterà i "Modelli e scene" di HeyGen per presentare un'esperienza visiva coinvolgente e dal tono morbido, con un amichevole "avatar AI" che funge da "supporto visivo" per spiegare il loro futuro sorriso allineato.
Prompt di Esempio 2
Approfondisci i vantaggi tecnici dell'"ortodonzia digitale" con un tutorial di 2 minuti progettato per i professionisti ortodontici avanzati, concentrandosi su come garantisce "precisione avanzata" e guida l'"Analisi Predittiva" nella cura del paziente. Questo video sofisticato dovrebbe presentare visualizzazioni basate sui dati e uno stile audio informativo e autorevole, impiegando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per chiarezza tecnica e attingendo alla "Libreria multimediale/supporto stock" per immagini professionali pertinenti.
Prompt di Esempio 3
È necessario un pezzo promozionale di 75 secondi per i manager degli studi dentistici e gli ortodontisti esperti di IT, che mostri il "flusso di lavoro complessivo" semplificato ottenuto attraverso "diagnostica AI" integrata e "software basato sul web". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio moderno ed efficiente, simile a un rapido tour del prodotto, utilizzando la "Rimodellazione del rapporto d'aspetto ed esportazioni" di HeyGen per un uso versatile su piattaforme e la "Generazione di voiceover" per una consegna professionale e raffinata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Spiegazioni Ortodontiche

Trasforma piani di trattamento ortodontico complessi in spiegazioni visive facili da comprendere, migliorando la comunicazione e il coinvolgimento dei pazienti con strumenti alimentati dall'AI.

1
Step 1
Carica i Dati del Paziente
Inizia caricando in modo sicuro le "scansioni digitali" del paziente nella piattaforma. Questo passaggio iniziale sfrutta il nostro "supporto della libreria multimediale/stock" per gestire e preparare i dati in modo efficiente per l'analisi.
2
Step 2
Seleziona i Parametri del Trattamento
Definisci e affina gli obiettivi specifici della "Pianificazione del Trattamento", sfruttando le capacità di "testo-a-video da script" per delineare il percorso di trattamento personalizzato del paziente e i risultati attesi.
3
Step 3
Genera Spiegazione Visiva
Crea automaticamente "supporti visivi" coinvolgenti per semplificare concetti ortodontici complessi. I nostri "avatar AI" presenteranno il piano di trattamento in un formato video coinvolgente.
4
Step 4
Esporta per la Comunicazione
Finalizza la tua spiegazione ed "Esportala" senza sforzo utilizzando la nostra funzione di "rimodellazione del rapporto d'aspetto ed esportazioni". Questo semplifica la "comunicazione con i pazienti", permettendoti di condividere intuizioni chiare e personalizzate sul trattamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione del Personale con l'AI

.

Migliora la comprensione del team su nuovi software ortodontici, diagnostica AI e pianificazione del trattamento con moduli di formazione coinvolgenti generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la comunicazione con i pazienti per le pratiche ortodontiche?

HeyGen consente ai professionisti dentali di creare video esplicativi coinvolgenti alimentati dall'AI, trasformando la pianificazione complessa del trattamento ortodontico e le simulazioni virtuali in supporti visivi facilmente comprensibili per i pazienti. Questo semplifica la comunicazione con i pazienti e migliora la comprensione delle loro opzioni di trattamento personalizzate.

HeyGen può integrare la modellazione 3D e le scansioni digitali nei video esplicativi ortodontici?

Sì, mentre HeyGen è specializzato nella generazione di video AI, puoi facilmente importare i tuoi rendering di modellazione 3D esistenti o scansioni digitali come risorse multimediali. Questo consente la creazione di spiegazioni altamente visive e tecniche per argomenti come la pianificazione del trattamento, gli allineatori e i risultati previsti del trattamento all'interno della piattaforma di HeyGen.

Qual è il ruolo dell'AI nella creazione di spiegazioni ortodontiche personalizzate con HeyGen?

HeyGen sfrutta algoritmi AI avanzati per convertire gli script in contenuti video dinamici con avatar AI realistici e voiceover. Questo consente la rapida produzione di panoramiche di trattamento personalizzate, migliorando la consegna di informazioni complesse per casi di pazienti individuali nell'ortodonzia digitale e supportando l'analisi predittiva.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti semplificata e il branding professionale per le pratiche dentali?

HeyGen fornisce modelli personalizzabili e controlli di branding, consentendo alle pratiche ortodontiche di mantenere un aspetto professionale coerente con il loro logo e colori in tutti i video esplicativi. Questo semplifica il flusso di lavoro complessivo per la creazione di supporti visivi di alta qualità, garantendo precisione avanzata e una presenza di marca coesa nell'educazione dei pazienti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo