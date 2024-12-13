Creatore di Tour di Orientamento per Esperienze Virtuali Coinvolgenti

Progetta tour virtuali accattivanti e migliora il coinvolgimento con esperienze interattive, sfruttando i potenti modelli e scene di HeyGen per una creazione rapida.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi rivolto agli agenti immobiliari, mostrando come un creatore di tour di orientamento semplifica la presentazione delle proprietà con un potente software di walkthrough 3D. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e professionale, con transizioni fluide tra le stanze, accompagnato da una voce narrante vivace e informativa generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, con un avatar AI che guida il tour virtuale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, come hotel boutique o location per eventi, evidenziando come il software di tour virtuali possa creare un'esperienza interattiva senza pari. Visivamente, il video deve essere coinvolgente e dinamico, enfatizzando hotspot cliccabili e opzioni di personalizzazione, supportato da una narrazione amichevole e invitante fornita tramite la funzione di testo-a-video di HeyGen, con sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 2 minuti per i marketer digitali e le agenzie, illustrando la potenza di un creatore di tour di orientamento con funzionalità SEO Friendly e Analytics integrati. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e orientato ai dati, dimostrando l'incorporazione senza soluzione di continuità e la reportistica dettagliata, tutto trasmesso attraverso una voce narrante autorevole utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi per nuove imprese e utenti fai-da-te, mostrando la facilità di creare tour virtuali utilizzando modelli pre-progettati e un'interfaccia intuitiva drag-and-drop. La presentazione visiva dovrebbe essere user-friendly e passo-passo, dimostrando un rapido setup e compatibilità VR Ready. Una voce narrante entusiasta, accompagnata da immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, con un avatar AI che dimostra il semplice processo, ispirerà un'adozione rapida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Tour di Orientamento

Progetta walkthrough video coinvolgenti e informativi per orientare efficacemente il tuo pubblico, sfruttando la creazione video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Set Virtuale o Scena
Inizia scegliendo tra diversi modelli e scene per stabilire l'ambiente virtuale per il tuo tour di orientamento. Questo prepara il terreno per la tua esperienza guidata. (modelli)
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto con Avatar AI
Integra il tuo script e lascia che gli avatar AI narrino il tour, guidando gli spettatori attraverso aree o passaggi chiave per un'esperienza interattiva. (esperienza interattiva)
3
Step 3
Personalizza Visivi e Branding
Personalizza l'aspetto del tuo tour con controlli di branding, inclusi loghi e colori, per una presentazione coerente e professionale. (Branding Personalizzato)
4
Step 4
Esporta e Incorpora il Tuo Tour
Finalizza il tuo video tour e esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Puoi quindi incorporarlo su qualsiasi sito web per condividere facilmente il tuo orientamento. (incorpora su qualsiasi sito web)

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la Portata dei Tour

Genera rapidamente video e clip accattivanti per i social media dai tuoi tour di orientamento per massimizzare l'esposizione e attrarre più visitatori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un tour di orientamento?

HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente video di tour di orientamento professionali utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e i modelli estesi lo rendono uno strumento potente per creare contenuti di tour virtuali coinvolgenti.

I video di tour virtuali di HeyGen possono essere integrati e ottimizzati per la visibilità online?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video promozionali di tour virtuali siano SEO Friendly e possono essere facilmente incorporati su qualsiasi sito web utilizzando un semplice codice di incorporamento. Le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto della piattaforma garantiscono che i tuoi contenuti video siano ottimizzati per tutti i dispositivi, offrendo un'esperienza interattiva coerente.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i tour virtuali creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding personalizzati completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi per mantenere un'identità di marca coerente. Questa flessibilità assicura che i tuoi tour di orientamento e tour virtuali riflettano veramente il tuo stile unico.

HeyGen offre strumenti per migliorare il coinvolgimento e monitorare le prestazioni dei contenuti di tour virtuali?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione di elementi video interattivi che migliorano la comunicazione con i clienti, rendendo i tuoi contenuti di tour virtuali più coinvolgenti. Mentre HeyGen si concentra sulla generazione di video, i contenuti prodotti possono essere integrati in piattaforme che offrono strumenti di acquisizione lead e Analytics per un monitoraggio completo.

